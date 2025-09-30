Bloober Team chce zostać liderem w gatunku horroru. Gracze z branży interesują się studiem

Krakowskie studio gier Bloober Team, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, ma za sobą intensywny okres, naznaczony premierą ambitnych projektów. Prezes zarządu, Piotr Babieno, oraz wiceprezes, Karolina Nowak, wzięli udział w czacie inwestorskim, który odbył się 30 września, aby podsumować pierwszą połowę 2025 roku, omówić wydanie Cronos: The New Dawn oraz przedstawić plany spółki na przyszłość.

Cronos: The New Dawn dostał właśnie aktualizację koncentrującą się na optymalizacji gry . Dzisiaj odbył się również czat inwestorski z Piotrem Babieno, szefem Bloober Team. Pojawiło się sporo nowych szczegółów związanych ze studiem oraz nową produkcją.

We wrześniu 2025 roku miała miejsce premiera najnowszej gry Bloober Team, Cronos: The New Dawn, która jest survival horrorem utrzymanym w klimacie science-fiction. Spółka podała, że w zaledwie pierwsze trzy dni od debiutu sprzedało się ponad 200 tysięcy egzemplarzy cyfrowych na wszystkich platformach. Steam odpowiada za około 25% sprzedaży gry. Zarząd Bloober Team nie publikuje prognoz finansowych, ale spodziewa się osiągnięcia istotnego zysku na projekcie Cronos: The New Dawn.

Nie publikujemy prognoz, poinformujemy o tym w odpowiednim czasie. Spodziewamy się, że osiągniemy istotny zysk na tym projekcie.

Bloober Team zamierza zostać liderem w gatunku horroru, a strategię tę wspiera dążenie do skracania okresów między dużymi premierami.

Naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera w gatunku horroru, co przekłada się na strategię wydawania gier w coraz krótszych okresach między premierami. Ma temu pomóc między innymi dział second party. W jego ramach pracujemy również nad dużymi tytułami więc nie należy się spodziewać dłuższego przestoju między dużymi premierami :)

Zarząd Bloober Team ma wysokie nadzieje związane z Cronos, który określany jest jako pierwsze duże, własne IP. Choć obecnie nie są prowadzone aktywne prace nad DLC czy kontynuacją gry, to w przyszłości zdecydowanie planowany jest dalszy rozwój tej marki w różnych obszarach.

Cronos to nasze pierwsze duże IP. Zespół, który je stworzył, rozpoczął już pracę nad nowym projektem, ale zdecydowanie planujemy dalszy rozwój tego IP w przyszłości, w ramach różnych pól eksploatacji. Pokładamy w nim duże nadzieje.

Na chwilę obecną poza updatami marketingowymi spółka nie pracuje aktywnie nad rozwojem (ani kontynuacją ani DLC), ale nie wykluczamy tego w przyszłości i zdecydowanie myślimy o rozwoju tego IP.