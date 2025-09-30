Cronos: The New Dawn z aktualizacją. Bloober Team naprawia nowy tytuł

Gra otrzymała łatkę z ulepszeniami technicznymi i naprawami bugów.
Bloober Team udostępniło nowy patch do Cronos: The New Dawn, który koncentruje się na optymalizacji wydajności i poprawkach błędów. Aktualizacja sprawia, że gra działa płynniej na PC, a także eliminuje część problemów technicznych zgłaszanych przez graczy.
Cronos: The New Dawn – ulepszona wydajność i ray tracing
Nowy patch zmniejsza spadki wydajności w trakcie rozgrywki, np. przy niszczeniu biomasy lub walce z przeciwnikami. Zoptymalizowano działanie ray tracingu, a także wydajność CPU i GPU, co powinno poprawić płynność rozgrywki. Zmniejszono również zużycie pamięci, dzięki czemu gra ma działać stabilniej.
Aktualizacja usuwa także kilka uciążliwych błędów. Naprawiono m.in. blokowanie postaci w określonych miejscach, problem z clippingiem kamery podczas otrzymywania obrażeń w trakcie głaskania kota oraz błąd, który uniemożliwiał zapalanie latarni w strefie kościelnej. Poprawiono też model 3D podróżnika w gnieździe stonogi oraz problem z przenikaniem peleryny wardena.
Patch eliminuje również trzy błędy powodujące nagłe wyłączenie gry – w trakcie sceny z braćmi, podczas wystrzelenia gwoździa z reroutera oraz przy ruchu postaci. Dzięki temu rozgrywka powinna być nie tylko płynniejsza, ale też stabilniejsza.
Aktualizacja jest dostępna na Steamie i pobierze się automatycznie przy kolejnym uruchomieniu platformy.
