Cronos: The New Dawn z aktualizacją. Bloober Team naprawia nowy tytuł

Bloober Team udostępniło nowy patch do Cronos: The New Dawn, który koncentruje się na optymalizacji wydajności i poprawkach błędów. Aktualizacja sprawia, że gra działa płynniej na PC, a także eliminuje część problemów technicznych zgłaszanych przez graczy.

Cronos: The New Dawn – ulepszona wydajność i ray tracing

Nowy patch zmniejsza spadki wydajności w trakcie rozgrywki, np. przy niszczeniu biomasy lub walce z przeciwnikami. Zoptymalizowano działanie ray tracingu, a także wydajność CPU i GPU, co powinno poprawić płynność rozgrywki. Zmniejszono również zużycie pamięci, dzięki czemu gra ma działać stabilniej.