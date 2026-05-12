„Leeroy Jenkins!” kończy 21 lat. Legendarny okrzyk WoW-a pamięta dziś cały internet

Mikołaj Berlik
2026/05/12 18:00
Słynny bohater jest z nami od 2005 roku.

Nie każdy internetowy mem potrafi przetrwać próbę czasu. Większość znika po kilku tygodniach, inne żyją przez kilka miesięcy, ale tylko nieliczne stają się częścią popkultury na dekady. Dokładnie do tej grupy należy słynny „Leeroy Jenkins!”, który właśnie obchodzi swoje 21. urodziny.

Leeroy Jenkins
World of Warcraft – legenda, która przeszła do historii internetu

Nawet osoby, które nigdy nie grały w World of Warcraft, kojarzą charakterystyczny okrzyk wykrzyczany przed kompletnie chaotycznym atakiem. To jeden z tych momentów w historii internetu, który dawno wykroczył poza społeczność graczy i stał się pełnoprawnym memem rozpoznawalnym na całym świecie. Wszystko zaczęło się w 2005 roku od krótkiego filmiku opublikowanego przez grupę graczy z Azeroth. Podczas przygotowań do trudnej walki drużyna szczegółowo omawiała strategię i szanse powodzenia całej akcji. Problem polegał na tym, że jeden z uczestników – Leeroy Jenkins – był w tym czasie AFK.

Kiedy wrócił przed komputer, kompletnie zignorował ustalenia zespołu i z głośnym „LEEROOOOY JENKINS!” ruszył samotnie na przeciwników. Chwilę później cała drużyna zginęła w totalnym chaosie. To właśnie absurd całej sytuacji sprawił, że nagranie błyskawicznie stało się viralem jeszcze w czasach, gdy YouTube dopiero zaczynał zdobywać popularność. Cytat trafił do memów, programów telewizyjnych i niezliczonych internetowych parodii. Przez lata był też jednym z najczęściej przywoływanych żartów związanych z grami MMO.

Fenomen okazał się tak duży, że samo Blizzard Entertainment postanowiło wykorzystać popularność postaci. Leeroy Jenkins pojawił się później między innymi jako karta w Hearthstone, doczekał się specjalnego achievementu w World of Warcraft, a także własnej figurki kolekcjonerskiej oraz kart w WoW TCG.

