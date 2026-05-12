„Leeroy Jenkins!” kończy 21 lat. Legendarny okrzyk WoW-a pamięta dziś cały internet

Nie każdy internetowy mem potrafi przetrwać próbę czasu. Większość znika po kilku tygodniach, inne żyją przez kilka miesięcy, ale tylko nieliczne stają się częścią popkultury na dekady. Dokładnie do tej grupy należy słynny „Leeroy Jenkins!”, który właśnie obchodzi swoje 21. urodziny.

World of Warcraft – legenda, która przeszła do historii internetu

Nawet osoby, które nigdy nie grały w World of Warcraft, kojarzą charakterystyczny okrzyk wykrzyczany przed kompletnie chaotycznym atakiem. To jeden z tych momentów w historii internetu, który dawno wykroczył poza społeczność graczy i stał się pełnoprawnym memem rozpoznawalnym na całym świecie. Wszystko zaczęło się w 2005 roku od krótkiego filmiku opublikowanego przez grupę graczy z Azeroth. Podczas przygotowań do trudnej walki drużyna szczegółowo omawiała strategię i szanse powodzenia całej akcji. Problem polegał na tym, że jeden z uczestników – Leeroy Jenkins – był w tym czasie AFK.