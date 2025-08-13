Blizzard zaprasza na spotkanie, na którym omówią nowy sezon Diablo 4. Tym razem bez transmisji na żywo z pokazem rozgrywki

Blizzard poinformował, że 14 sierpnia odbędzie się specjalne wydarzenie Sanctuary Sitdown skierowane do społeczności Diablo 4. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00 czasu polskiego i zastąpi dotychczasowe transmisje Campfire Chat, które tradycyjnie odbywały się przed premierą nowych sezonów.
Diablo 4 – twórcy zapraszają na spotkanie, aby omówić nowy sezon
W nowym formacie gracze usłyszą odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z aktualizacją 2.4.0 i Public Test Realm, w tym być może poznają datę jego uruchomienia. Blizzard nie zdradził szczegółowej agendy, ale oczekuje się, że spotkanie skupi się głównie na PTR i zawartości przygotowywanej na Sezon 10, który wystartuje 23 września.
Podkręcamy atmosferę na Discordzie Sanktuarium. W oczekiwaniu na PST (Publiczny Serwer Testowy) 2.4.0 spotkamy się z wami i odpowiemy na najbardziej palące pytania.
14 sierpnia o godz. 20:00 czasu polskiego dołączcie do Aislyn Hall, Charlesa Dunna i Bena Fletchera na Discordzie Sanktuarium, gdzie będą mówić o wszystkim, co ma związek z Diablo IV. Spotkanie w Sanktuarium organizuje Cliptis – dołączcie tutaj, by obejrzeć całą rozmowę.
Dołączcie na żywo, by usłyszeć ich komentarze na temat wszystkiego, co dotyczy Sanktuarium. Do zobaczenia już niedługo! – poinformowało studio.
