Zaloguj się lub Zarejestruj

Blizzard zaprasza na spotkanie, na którym omówią nowy sezon Diablo 4. Tym razem bez transmisji na żywo z pokazem rozgrywki

Radosław Krajewski
2025/08/13 19:00
0
0

Forma prezentacji tym razem będzie inna.

Blizzard poinformował, że 14 sierpnia odbędzie się specjalne wydarzenie Sanctuary Sitdown skierowane do społeczności Diablo 4. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00 czasu polskiego i zastąpi dotychczasowe transmisje Campfire Chat, które tradycyjnie odbywały się przed premierą nowych sezonów.

Diablo 4
Diablo 4

Diablo 4 – twórcy zapraszają na spotkanie, aby omówić nowy sezon

W nowym formacie gracze usłyszą odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z aktualizacją 2.4.0 i Public Test Realm, w tym być może poznają datę jego uruchomienia. Blizzard nie zdradził szczegółowej agendy, ale oczekuje się, że spotkanie skupi się głównie na PTR i zawartości przygotowywanej na Sezon 10, który wystartuje 23 września.

Podkręcamy atmosferę na Discordzie Sanktuarium. W oczekiwaniu na PST (Publiczny Serwer Testowy) 2.4.0 spotkamy się z wami i odpowiemy na najbardziej palące pytania.

14 sierpnia o godz. 20:00 czasu polskiego dołączcie do Aislyn Hall, Charlesa Dunna i Bena Fletchera na Discordzie Sanktuarium, gdzie będą mówić o wszystkim, co ma związek z Diablo IV. Spotkanie w Sanktuarium organizuje Cliptis – dołączcie tutaj, by obejrzeć całą rozmowę.

Dołączcie na żywo, by usłyszeć ich komentarze na temat wszystkiego, co dotyczy Sanktuarium. Do zobaczenia już niedługo! – poinformowało studio.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Rok 2025 przyniósł spore zmiany dla marki. Na początku sierpnia z Blizzardem po około pięciu latach współpracy pożegnał się Rod Fergusson, szef serii Diablo. Pod jego kierownictwem zadebiutowało Diablo 4 wraz z dodatkiem Vessel of Hatred, Diablo 2: Resurrected oraz mobilne Diablo Immortal. Nie wiadomo jeszcze, jak zmiana na tym stanowisku wpłynie na dalszy rozwój gry.

Blizzard liczy, że Sezon 10 zapewni graczom wystarczająco dużo nowej zawartości, by utrzymać ich zainteresowanie przez kolejne miesiące. Mimo to fani pozostają bez entuzjazmu, martwiąc się o kierunek rozwoju serii.

Źródło:https://gamerant.com/diablo-4-sanctuary-sitdown-date-august-2025/

Tagi:

News
Blizzard
Blizzard Entertainment
action-RPG
hack'n'slash
Diablo
hack and slash
Diablo IV
Diablo 4
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112