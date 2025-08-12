Diablo 4 w tarapatach? Fani obawiają się o przyszłość gry Blizzarda po zapowiadanych zmianach

Twórcy zrezygnowali z transmisji na żywo, w której mieli ogłosić nowości w dziesiątym sezonie Diablo 4.
Blizzard niespodziewanie anulował zaplanowaną transmisję na żywo z testów PTR Sezonu 10 w Diablo 4, co wywołało wśród społeczności więcej pytań niż odpowiedzi. W krótkim komunikacie na oficjalnym forum firma poinformowała, że chce odświeżyć format transmisji, do którego gracze przyzwyczaili się przez ostatnie lata, w związku ze zbliżającą się aktualizacją do gry. Decyzja zapadła w momencie, gdy zespół od tygodni podsycał oczekiwania, obiecując duże zmiany i kolejne aktualizacje.
Diablo 4 – Blizzard odwołał transmisję na żywo z testów 10 sezonu gry
Chcieliśmy przekazać krótką informację na temat naszych transmisji na żywo w przyszłości. W skrócie: nie będzie transmisji na żywo dla PTR Sezonu 10, ponieważ skupiamy się na odświeżeniu formatu, zaczynając od premiery Sezonu 10. Nadal pojawi się wpis na blogu i notatki do PTR, więc gracze mogą spodziewać się wiadomości na ten temat wkrótce – czytamy w komunikacie Blizzarda.
Deweloperzy podkreślają, że zmiana wynika z opinii społeczności i wewnętrznych planów.
Od dłuższego czasu analizujemy opinie graczy i wewnętrznie chcieliśmy odświeżyć format naszych transmisji, zwłaszcza w perspektywie nadchodzącego roku i nowego dodatku – tłumaczy Blizzard.
Zamiast tradycyjnego streama, firma planuje wprowadzić inny rodzaj kontaktu z fanami w trakcie testów.
Nadal chcemy zapewnić moment interakcji z deweloperami, kiedy gracze mogą usłyszeć bezpośrednio od członków zespołu podczas PTR, dlatego planujemy przenieść nasze Discord Sanctuary Sit Down tak, aby odbywało się razem z publikacją notatek z patcha i wpisu na blogu. Więcej informacji pojawi się już wkrótce w związku z Sezonem 10 – zapowiedziano.
Twórcy przypomnieli też, że niedawno odbyła się już 30. transmisja z Diablo 4.
Nie możemy się doczekać, aby rozpocząć odświeżony format transmisji wraz z premierą Sezonu 10. Prosimy o dalsze przesyłanie opinii, ponieważ chcemy stworzyć jak najlepszą formę streamu dla społeczności – dodano.
Blizzard potwierdził, że pełne notatki z patcha pojawią się zgodnie z planem, co może częściowo uspokoić graczy. Jednak w obliczu ostatnich nieudanych sezonów, niejasnych zapowiedzi, odejścia menedżera generalnego marki i kończącej się oficjalnej mapy drogowej serii Diablo, część społeczności odbiera decyzję o odwołaniu streama jako kolejny powód do niepokoju o przyszłość gry.
