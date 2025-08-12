Zaloguj się lub Zarejestruj

Diablo 4 w tarapatach? Fani obawiają się o przyszłość gry Blizzarda po zapowiadanych zmianach

Radosław Krajewski
2025/08/12 14:45
0
0

Twórcy zrezygnowali z transmisji na żywo, w której mieli ogłosić nowości w dziesiątym sezonie Diablo 4.

Blizzard niespodziewanie anulował zaplanowaną transmisję na żywo z testów PTR Sezonu 10 w Diablo 4, co wywołało wśród społeczności więcej pytań niż odpowiedzi. W krótkim komunikacie na oficjalnym forum firma poinformowała, że chce odświeżyć format transmisji, do którego gracze przyzwyczaili się przez ostatnie lata, w związku ze zbliżającą się aktualizacją do gry. Decyzja zapadła w momencie, gdy zespół od tygodni podsycał oczekiwania, obiecując duże zmiany i kolejne aktualizacje.

Diablo 4
Diablo 4

Diablo 4 – Blizzard odwołał transmisję na żywo z testów 10 sezonu gry

Chcieliśmy przekazać krótką informację na temat naszych transmisji na żywo w przyszłości. W skrócie: nie będzie transmisji na żywo dla PTR Sezonu 10, ponieważ skupiamy się na odświeżeniu formatu, zaczynając od premiery Sezonu 10. Nadal pojawi się wpis na blogu i notatki do PTR, więc gracze mogą spodziewać się wiadomości na ten temat wkrótce – czytamy w komunikacie Blizzarda.

Deweloperzy podkreślają, że zmiana wynika z opinii społeczności i wewnętrznych planów.

Od dłuższego czasu analizujemy opinie graczy i wewnętrznie chcieliśmy odświeżyć format naszych transmisji, zwłaszcza w perspektywie nadchodzącego roku i nowego dodatku – tłumaczy Blizzard.

Zamiast tradycyjnego streama, firma planuje wprowadzić inny rodzaj kontaktu z fanami w trakcie testów.

Nadal chcemy zapewnić moment interakcji z deweloperami, kiedy gracze mogą usłyszeć bezpośrednio od członków zespołu podczas PTR, dlatego planujemy przenieść nasze Discord Sanctuary Sit Down tak, aby odbywało się razem z publikacją notatek z patcha i wpisu na blogu. Więcej informacji pojawi się już wkrótce w związku z Sezonem 10 – zapowiedziano.

GramTV przedstawia:

Twórcy przypomnieli też, że niedawno odbyła się już 30. transmisja z Diablo 4.

Nie możemy się doczekać, aby rozpocząć odświeżony format transmisji wraz z premierą Sezonu 10. Prosimy o dalsze przesyłanie opinii, ponieważ chcemy stworzyć jak najlepszą formę streamu dla społeczności – dodano.

Blizzard potwierdził, że pełne notatki z patcha pojawią się zgodnie z planem, co może częściowo uspokoić graczy. Jednak w obliczu ostatnich nieudanych sezonów, niejasnych zapowiedzi, odejścia menedżera generalnego marki i kończącej się oficjalnej mapy drogowej serii Diablo, część społeczności odbiera decyzję o odwołaniu streama jako kolejny powód do niepokoju o przyszłość gry.

Źródło:https://www.wowhead.com/diablo-4/news/diablo-4s-expected-seasonal-ptr-livestream-is-cancelled-leaving-players-worried-378091

Tagi:

News
aktualizacja
Blizzard
gra akcji
RPG
Blizzard Entertainment
hack'n'slash
Diablo
hack and slash
transmisja
anulowany
Diablo IV
Diablo 4
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112