Diablo 4 w tarapatach? Fani obawiają się o przyszłość gry Blizzarda po zapowiadanych zmianach

Blizzard niespodziewanie anulował zaplanowaną transmisję na żywo z testów PTR Sezonu 10 w Diablo 4, co wywołało wśród społeczności więcej pytań niż odpowiedzi. W krótkim komunikacie na oficjalnym forum firma poinformowała, że chce odświeżyć format transmisji, do którego gracze przyzwyczaili się przez ostatnie lata, w związku ze zbliżającą się aktualizacją do gry. Decyzja zapadła w momencie, gdy zespół od tygodni podsycał oczekiwania, obiecując duże zmiany i kolejne aktualizacje.

Diablo 4 – Blizzard odwołał transmisję na żywo z testów 10 sezonu gry