Blizzard zapowiada „diaboliczne niespodzianki" na gamescom Opening Night Live. Szykuje się pokaz Diablo 4 Vessel of Hatred

Jak informowaliśmy w ostatnim czasie, na gamescom Opening Night Live nie zabraknie takich tytułów jak Dune: Awakening , Dragon Ball: Sparking! ZERO czy Call of Duty: Black Ops 6 . Teraz natomiast potwierdzono obecność kolejnego tytułu, który zainteresuje szczególnie miłośników przygód w Sanktuarium. Na wydarzeniu nie zabraknie bowiem pokazu Diablo 4 Vessel of Hatred.

Niestety nie poznaliśmy więcej szczegółów związanych z przygotowywanym przez deweloperów pokazem. Prawdopodobnie jednak otrzymamy kolejny materiał związany z Vessel of Hatred, który rzuci nieco więcej światła na rozszerzenie. Zainteresowanym nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na gamescom Opening Night Live.

Na oficjalnym profilu Diablo w mediach społecznościowych ukazały się dobre wieści dla wszystkich oczekujących na dodatek do czwartej odsłony serii. Vessel of Hatred otrzyma bowiem pokaz na dzisiejszym gamescom Opening Night Live, które odbędzie się o godzinie 20:00 czasu polskiego. Jak poinformowano, szykują się „diaboliczne niespodzianki”.

Poza wspomnianymi we wstępie tytułami, podczas wydarzenia ma również nie zabraknąć prezentacji kolejnych bohaterów Marvel Rivals. Na gamescom 2024 Warhorse Studios podzieli się również 20-minutowym gameplayem z Kingdom Come Deliverance 2. Sid Meier’s Civilization VII otrzymać ma podobnie długi materiał.

Przygotuj się na następny rozdział Diablo IV. Zostań największym drapieżnikiem dżungli, wcielając się w zupełnie nową klasę – spirytystów. Powiększ mapę i wyrusz do nowego regionu Nahantu w poszukiwaniu Neireli, która cierpi z powodu konsekwencji swej decyzji o uwięzieniu Mefista, Najwyższego Zła, i szuka sposobu na jego unicestwienie. Zwerbuj najemników, którzy pomogą Ci w walce, stań do boju z innymi graczami w nowej aktywności PvE i nie tylko. – głosi opis Diablo 4 Vessel of Hatred.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Diablo 4 Vessel of Hatred zadebiutuje 8 października 2024 roku. Diablo 4 dostępne jest natomiast na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych podstawową wersją gry zapraszamy do lektury: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt….

