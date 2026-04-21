Blizzard z mocnym ciosem w swoją społeczność. Pozew kończy ogromny prywatny serwer World of Warcraft

Mikołaj Berlik
2026/04/21 18:30
“Cease and desist” zamyka kolejny serwer – łącznie przestaną istnieć dwie społeczności.

Firma Blizzard Entertainment podjęła zdecydowane kroki prawne przeciwko twórcom popularnych prywatnych serwerów World of Warcraft. W efekcie ugód i wezwań do zaprzestania działalności, dwie duże inicjatywy fanowskie znikną z sieci w maju tego roku.

Koniec Turtle WoW i Stormforge

Oba projekty ogłosiły zakończenie działalności niemal w tym samym czasie, wyznaczając zbliżone daty wyłączenia serwerów:

Choć w sieci istnieje wiele fanowskich serwerów WoW-a, Turtle WoW i Stormforge wyróżniały się nie tylko popularnością, ale także obecnością wewnętrznych sklepów, które generowały realne zyski. Według obserwatorów branżowych to właśnie aspekt finansowy i czerpanie korzyści z własności intelektualnej Blizzarda sprawiło, że korporacja zdecydowała się na drogę sądową.

Jest to nie pierwszy raz, gdy Blizzard zamyka duże projekty fanowskie. Podobna sytuacja z serwerem Nostalrius w 2016 roku doprowadziła ostatecznie do powstania oficjalnego World of Warcraft Classic. Prywatne serwery często służyły jako poligon doświadczalny dla funkcji, które później trafiały do oficjalnej gry, takich jak nowe wątki fabularne czy unikalne tryby rozgrywki.

Oba zespoły dziękują społeczności za lata wspólnej zabawy, podkreślając, że praca nad tymi projektami była dla nich zaszczytem.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/world-of-warcraft/blizzard-lawsuit-kills-huge-private-world-of-warcraft-server-as-a-cease-and-desist-ends-another/

sc
Gramowicz
Dzisiaj 19:27

No i siłą rzeczy te niezamknięte serwery staną się popularniejsze, urosną i Blizz zwinie ich za parę lat. Krąg życia.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 19:06

Zaczęli zarabiać na czymś, do czego nie mieli praw. Powinni się cieszyć, że ich prawnicy Blizza nie puścili w samych skarpetkach.




