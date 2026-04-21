Blizzard z mocnym ciosem w swoją społeczność. Pozew kończy ogromny prywatny serwer World of Warcraft

Firma Blizzard Entertainment podjęła zdecydowane kroki prawne przeciwko twórcom popularnych prywatnych serwerów World of Warcraft. W efekcie ugód i wezwań do zaprzestania działalności, dwie duże inicjatywy fanowskie znikną z sieci w maju tego roku.
Koniec Turtle WoW i Stormforge
Oba projekty ogłosiły zakończenie działalności niemal w tym samym czasie, wyznaczając zbliżone daty wyłączenia serwerów:
- Turtle WoW – po niemal 8 latach funkcjonowania serwery zostaną wyłączone 15 maja 2026 roku o północy. Decyzja jest wynikiem ugody sądowej, którą Blizzard zawarł z twórcami projektu po pozwie wniesionym w ubiegłym roku.
- Stormforge - zakończenie operacji zaplanowano na 14 maja 2026 roku. W tym przypadku twórcy otrzymali wezwanie do zaprzestania działalności i po rozmowach z przedstawicielami prawnymi Blizzarda zgodzili się na zamknięcie projektu. Rejestracja nowych kont została już zablokowana.