Blizzard z mocnym ciosem w swoją społeczność. Pozew kończy ogromny prywatny serwer World of Warcraft

Firma Blizzard Entertainment podjęła zdecydowane kroki prawne przeciwko twórcom popularnych prywatnych serwerów World of Warcraft . W efekcie ugód i wezwań do zaprzestania działalności, dwie duże inicjatywy fanowskie znikną z sieci w maju tego roku.

Choć w sieci istnieje wiele fanowskich serwerów WoW-a, Turtle WoW i Stormforge wyróżniały się nie tylko popularnością, ale także obecnością wewnętrznych sklepów, które generowały realne zyski. Według obserwatorów branżowych to właśnie aspekt finansowy i czerpanie korzyści z własności intelektualnej Blizzarda sprawiło, że korporacja zdecydowała się na drogę sądową.

Jest to nie pierwszy raz, gdy Blizzard zamyka duże projekty fanowskie. Podobna sytuacja z serwerem Nostalrius w 2016 roku doprowadziła ostatecznie do powstania oficjalnego World of Warcraft Classic. Prywatne serwery często służyły jako poligon doświadczalny dla funkcji, które później trafiały do oficjalnej gry, takich jak nowe wątki fabularne czy unikalne tryby rozgrywki.

Oba zespoły dziękują społeczności za lata wspólnej zabawy, podkreślając, że praca nad tymi projektami była dla nich zaszczytem.