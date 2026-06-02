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Horizon Steel Frontiers z okienkiem premiery. MMORPG ominie PlayStation?

Maciej Petryszyn
2026/06/02 22:00
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MMORPG w uniwersum Horizona zapowiedziano już pod koniec 2025 roku. Na razie jednak nie było jasne, kiedy projekt się ukaże.

Teraz wiemy jednak już więcej. O okienku premierowym wspomniało bowiem studio pracujące nad produkcją.

Horizon Steel Frontiers
Horizon Steel Frontiers

Horizon Steel Frontiers już na początku 2027 roku

NCSoft zaprezentowało niedawno swój najnowszy raport finansowy. Poza ogromem cyferek i opisów znalazła się tam ciekawa informacja na temat Horizon Steel Frontiers. Teraz premiera jest już mniejszą niewiadomą, bo wiemy, iż w grę, w powstawanie której zaangażowani są również ojcowie marki z Guerrilla Games, zagramy w pierwszej połowie 2027 roku. Co ciekawe, nadal nie ma przy tym mowy o wydaniu na konsolę PlayStation, która przez lata była wszak domem franczyzy Horizon. Zamiast tego, przynajmniej na razie, mówi się jedynie o wersjach na komputery osobiste oraz na platformy mobilne.

GramTV przedstawia:

Jak zapewniają sami twórcy, Horizon Steel Frontiers ma być MMORPG pełną gębą. W ramach gry poruszać się będziemy po regionie zwanym Deadlands, który jest inspirowany Arizoną i Nowym Meksykiem. W tym wszystkim nie zabraknie elementu współpracy, bo nierzadko pokonanie największych bestii, których przecież w tym świecie nie brakuje, wymagać będzie udziału więcej niż jednego gracza. Ale niech was to nie zwiedzie, bo spore znaczenie będzie mieć też rywalizacja o zasoby, których w postapokaliptycznym uniwersum zawsze brakuje. W tytule ma znaleźć się nowy system walki, bardziej dostosowany do wymagań gatunku.

Przypomnijmy, że Steel Frontiers to niejedyny projekt powstający w ramach franczyzy. Wspomniane Guerrilla Games pracuje również nad innym sieciowym tytułem, Horizon Hunters Gathering, którego zamknięte testy odbyły się niedawno. Nie ma natomiast, przynajmniej na razie, żadnych informacji na temat potencjalnej kolejnej produkcji z Aloy w roli głównej.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/19847-the-mmo-horizon-steel-frontiers-will-launch-during-the-first-half-of-2027

Tagi:

News
Sony
MMORPG
NCSoft
Guerilla Games
Horizon
MMO
Horizon Steel Frontiers
2027
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112