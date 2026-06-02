Horizon Steel Frontiers z okienkiem premiery. MMORPG ominie PlayStation?

MMORPG w uniwersum Horizona zapowiedziano już pod koniec 2025 roku. Na razie jednak nie było jasne, kiedy projekt się ukaże.

Teraz wiemy jednak już więcej. O okienku premierowym wspomniało bowiem studio pracujące nad produkcją.

Horizon Steel Frontiers już na początku 2027 roku

NCSoft zaprezentowało niedawno swój najnowszy raport finansowy. Poza ogromem cyferek i opisów znalazła się tam ciekawa informacja na temat Horizon Steel Frontiers. Teraz premiera jest już mniejszą niewiadomą, bo wiemy, iż w grę, w powstawanie której zaangażowani są również ojcowie marki z Guerrilla Games, zagramy w pierwszej połowie 2027 roku. Co ciekawe, nadal nie ma przy tym mowy o wydaniu na konsolę PlayStation, która przez lata była wszak domem franczyzy Horizon. Zamiast tego, przynajmniej na razie, mówi się jedynie o wersjach na komputery osobiste oraz na platformy mobilne.