Horizon Steel Frontiers z okienkiem premiery. MMORPG ominie PlayStation?

Teraz wiemy jednak już więcej. O okienku premierowym wspomniało bowiem studio pracujące nad produkcją.
Horizon Steel Frontiers już na początku 2027 roku
NCSoft zaprezentowało niedawno swój najnowszy raport finansowy. Poza ogromem cyferek i opisów znalazła się tam ciekawa informacja na temat Horizon Steel Frontiers. Teraz premiera jest już mniejszą niewiadomą, bo wiemy, iż w grę, w powstawanie której zaangażowani są również ojcowie marki z Guerrilla Games, zagramy w pierwszej połowie 2027 roku. Co ciekawe, nadal nie ma przy tym mowy o wydaniu na konsolę PlayStation, która przez lata była wszak domem franczyzy Horizon. Zamiast tego, przynajmniej na razie, mówi się jedynie o wersjach na komputery osobiste oraz na platformy mobilne.
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