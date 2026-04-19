Zaloguj się lub Zarejestruj

Czekasz na dodatek do Diablo 4? Wciśnij pauzę, bo Blizzard przygotował coś specjalnego

Jakub Piwoński
2026/04/19 16:30
0
0

Blizzard po raz kolejny sięga po sprawdzony sposób na budowanie klimatu przed premierą dużego rozszerzenia.

To gratka dla tych, którzy nie mogą się już doczekać nowego rozszerzenia w Diablo 4, nadchodzącego dużymi krokami. Studio Blizzard ponownie rozwija lore świata gry, publikując zestaw opowiadań, które mają wprowadzić graczy w klimat nadchodzącego dodatku.

Blizzard stawia na fabułę – nowe opowiadania w Diablo 4

To nie pierwszy raz, gdy Blizzard sięga po takie rozwiązanie. Podobne działania towarzyszyły wcześniej Diablo Immortal, gdzie dodatkowe historie pozwalały lepiej zrozumieć wydarzenia i bohaterów. Tym razem otrzymaliśmy zbiór Na skrzydłach koszmaru, przygotowany przez Jonathana Maberrya, pięciokrotnego laureata nagrody Brama Stokera. To trzy ilustrowane opowieści skupione na znanych postaciach i ich zmaganiach z Nienawiścią.

W centrum historii znajdują się Neirela jako młoda uczona próbująca odnaleźć swoje miejsce w świecie, Adreona jako królowa Amazonek oraz Lorat jako horadrim zmagający się z utratą nadziei. Każda z tych opowieści eksploruje motyw koszmarów i konsekwencji decyzji, które nie znikają nawet po przebudzeniu.

GramTV przedstawia:

Blizzard udostępnił komplet treści zarówno w formie opowiadań, jak i animacji. Opowiadania w formacie PDF obejmują historię Neireli, Adreony oraz Lorata. Do każdej z nich przygotowano także animowaną interpretację (tutaj, tutaj i tutaj), wzbogaconą narracją Andrei Valls w roli Królowej Wyroczni, co dodatkowo podkreśla mroczny klimat całego projektu.

Całość stanowi wprowadzenie do wydarzeń z dodatku Diablo 4: Lord of Hatred, którego premiera została zaplanowana na 28 kwietnia 2026 roku. Blizzard wyraźnie stawia na budowanie napięcia jeszcze przed premierą rozszerzenia.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24264017/nowe-opowiesci-na-skrzydlach-koszmaru

Tagi:

News
Blizzard
dodatek
Blizzard Entertainment
rozszerzenie
animacja
opowiadanie
Diablo IV
Diablo 4
dark fantasy
ARPG
RPG akcji
Diablo 4: Lord of Hatred
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112