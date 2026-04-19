Czekasz na dodatek do Diablo 4? Wciśnij pauzę, bo Blizzard przygotował coś specjalnego

Blizzard po raz kolejny sięga po sprawdzony sposób na budowanie klimatu przed premierą dużego rozszerzenia.
To gratka dla tych, którzy nie mogą się już doczekać nowego rozszerzenia w Diablo 4, nadchodzącego dużymi krokami. Studio Blizzard ponownie rozwija lore świata gry, publikując zestaw opowiadań, które mają wprowadzić graczy w klimat nadchodzącego dodatku.
Blizzard stawia na fabułę – nowe opowiadania w Diablo 4
To nie pierwszy raz, gdy Blizzard sięga po takie rozwiązanie. Podobne działania towarzyszyły wcześniej Diablo Immortal, gdzie dodatkowe historie pozwalały lepiej zrozumieć wydarzenia i bohaterów. Tym razem otrzymaliśmy zbiór Na skrzydłach koszmaru, przygotowany przez Jonathana Maberrya, pięciokrotnego laureata nagrody Brama Stokera. To trzy ilustrowane opowieści skupione na znanych postaciach i ich zmaganiach z Nienawiścią.
W centrum historii znajdują się Neirela jako młoda uczona próbująca odnaleźć swoje miejsce w świecie, Adreona jako królowa Amazonek oraz Lorat jako horadrim zmagający się z utratą nadziei. Każda z tych opowieści eksploruje motyw koszmarów i konsekwencji decyzji, które nie znikają nawet po przebudzeniu.
Blizzard udostępnił komplet treści zarówno w formie opowiadań, jak i animacji. Opowiadania w formacie PDF obejmują historię Neireli, Adreony oraz Lorata. Do każdej z nich przygotowano także animowaną interpretację (tutaj, tutaj i tutaj), wzbogaconą narracją Andrei Valls w roli Królowej Wyroczni, co dodatkowo podkreśla mroczny klimat całego projektu.
Całość stanowi wprowadzenie do wydarzeń z dodatku Diablo 4: Lord of Hatred, którego premiera została zaplanowana na 28 kwietnia 2026 roku. Blizzard wyraźnie stawia na budowanie napięcia jeszcze przed premierą rozszerzenia.
