Czekasz na dodatek do Diablo 4? Wciśnij pauzę, bo Blizzard przygotował coś specjalnego

Blizzard po raz kolejny sięga po sprawdzony sposób na budowanie klimatu przed premierą dużego rozszerzenia.

To gratka dla tych, którzy nie mogą się już doczekać nowego rozszerzenia w Diablo 4, nadchodzącego dużymi krokami. Studio Blizzard ponownie rozwija lore świata gry, publikując zestaw opowiadań, które mają wprowadzić graczy w klimat nadchodzącego dodatku.

Blizzard stawia na fabułę – nowe opowiadania w Diablo 4

To nie pierwszy raz, gdy Blizzard sięga po takie rozwiązanie. Podobne działania towarzyszyły wcześniej Diablo Immortal, gdzie dodatkowe historie pozwalały lepiej zrozumieć wydarzenia i bohaterów. Tym razem otrzymaliśmy zbiór Na skrzydłach koszmaru, przygotowany przez Jonathana Maberrya, pięciokrotnego laureata nagrody Brama Stokera. To trzy ilustrowane opowieści skupione na znanych postaciach i ich zmaganiach z Nienawiścią.