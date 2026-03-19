Blizzard oskarżony o FOMO w World of Warcraft. 9 godzin i po było wszystkim

Społeczność World of Warcraft wrze po tym, jak Blizzard w rekordowo krótkim czasie zamknął dostęp do nowej „Galerii Sław” związanej z zagłębieniami. Cała sytuacja stała się podręcznikowym przykładem negatywnego zjawiska FOMO, a fani nie szczędzą deweloperom gorzkich słów.

World of Warcraft – nowy Hall of Fame nie dla wszystkich

Nowe osiągnięcie oraz miejsce w Hall of Fame przyznawane było za pokonanie głównego nemezis tego sezonu – Nullaeusa. Okazało się jednak, że okno czasowe dla graczy było nierealne. W Europie limit miejsc wyczerpał się w zaledwie dziewięć godzin. Galeria Sław została zamknięta przed godziną 14:00 czasu lokalnego. Oznacza to, że osoby pracujące, uczące się lub po prostu zajęte rannymi obowiązkami nie miały nawet szansy na jedną próbę. Blizzard kilkukrotnie zmieniał limity – początkowo planowano 1000 miejsc, potem 10 000, by ostatecznie stanęło na 4000 graczy. Jak widać, przy milionach subskrybentów, była to liczba zdecydowanie za mała.