Blizzard oskarżony o FOMO w World of Warcraft. 9 godzin i po było wszystkim

Mikołaj Berlik
2026/03/19 14:10
Fani niepocieszeni łatwym ominięciem zawartości.

Społeczność World of Warcraft wrze po tym, jak Blizzard w rekordowo krótkim czasie zamknął dostęp do nowej „Galerii Sław” związanej z zagłębieniami. Cała sytuacja stała się podręcznikowym przykładem negatywnego zjawiska FOMO, a fani nie szczędzą deweloperom gorzkich słów.

World of Warcraft – nowy Hall of Fame nie dla wszystkich

Nowe osiągnięcie oraz miejsce w Hall of Fame przyznawane było za pokonanie głównego nemezis tego sezonu – Nullaeusa. Okazało się jednak, że okno czasowe dla graczy było nierealne. W Europie limit miejsc wyczerpał się w zaledwie dziewięć godzin. Galeria Sław została zamknięta przed godziną 14:00 czasu lokalnego. Oznacza to, że osoby pracujące, uczące się lub po prostu zajęte rannymi obowiązkami nie miały nawet szansy na jedną próbę. Blizzard kilkukrotnie zmieniał limity – początkowo planowano 1000 miejsc, potem 10 000, by ostatecznie stanęło na 4000 graczy. Jak widać, przy milionach subskrybentów, była to liczba zdecydowanie za mała.

Media społecznościowe i Reddit zalały wpisy rozczarowanych fanów.

Miałem szkołę. Nawet nie mogłem się zalogować. Coś takiego powinno trwać tydzień.

Wspaniały dzień dla bezrobotnych.

Gracze zaczęli porównywać podejście Blizzarda do konkurencyjnego Final Fantasy XIV, gdzie FOMO jest znacznie mniej odczuwalne, a wydarzenia czasowe trwają na tyle długo, by każdy mógł w nich uczestniczyć bez brania urlopu w pracy.

To nie jedyne kontrowersje wokół premiery Midnight. Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni temu Blizzard naprawił potężny exploit na punkty doświadczenia (XP) na mniej niż godzinę przed startem wczesnego dostępu. Studio złagodziło restrykcje dotyczące latania w nowym dodatku, przyznając rację argumentom graczy. Potwierdzono, że gracze mogą nadal sprzedawać usługi w grze (tzw. boostowanie) za złoto, o ile ich działalność nie jest „nietradycyjna”.

World of Warcraft jest dostępne jedynie na PC.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/world-of-warcraft/world-of-warcraft-hit-with-fomo-complaints-once-again-as-blizzard-slams-the-doors-shut-on-delve-hall-of-fame-after-just-9-hours-huge-day-for-the-unemployed/

