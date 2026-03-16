Kultowy World of Warcraft miał być tylko na chwilę. Blizzard dawał tytułowi maksymalnie 5 lat popularności

Jeffrey Kaplan, w najnowszym odcinku podcastu Lexa Fridmana, rzucił nowe światło na kulisy powstawania największego fenomenu w historii MMO. Okazuje się, że to, co dziś uważamy za "nieśmiertelny" fundament branży, w oczach Blizzarda było jedynie pięcioletnim projektem.

World of Warcraft – Blizzard nie wierzył w tytuł

Blizzard, obawiając się, że gracze szybko znudzą się Azeroth, zaczął planować następcę już w okolicach 2005 roku. Studio zakładało, że po 5 latach WoW po prostu się zestarzeje, a firma wpadnie w tarapaty, jeśli nie będzie miała gotowego kolejnego hitu. Pojawiła się koncepcja Titana – gra miała być rewolucyjnym połączeniem codziennego życia (inspirowanego The Sims i Animal Crossing) z nocną walką w futurystycznym świecie. Projekt anulowano po 6 latach pracy, co kosztowało studio 83 miliony dolarów. Kaplan przyznał, że zawiodło zarządzanie i brak spójności – wizualnie gra przypominała "zlepek dziesięciu różnych tytułów".