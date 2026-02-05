Nie grał w WoW-a. Dzięki temu zachował coś, co zostało usunięte lata temu

Gry sieciowe przekonują nas, że musimy logować się codziennie, by czegoś nie przegapić. Niemniej sytuacja w omawianym w tym tekście przypadku jest zgoła odmienna.

Tyczy się ona sytuacji, w której gracz nie chce wracać do gry. Będzie to bowiem oznaczało bezpowrotną utratę czegoś, czego prawdopodobnie nikt inny już nie ma.

Prawdopodobnie ostatni Infernal-towarzysz w WoW-ie

O sprawie za pośrednictwem serwisu Reddit poinformował użytkownik o nicku Familiar-Telephone74. Jest to gracz World of Warcarft, którego jedną z postaci jest ork czarnoksiężnik. Niby nic takiego, bo przecież orków parających się czarną magią nie brakuje. Jest jednak pewien istotny szczegół, który czyni tę sprawę wyjątkową.