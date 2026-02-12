To czeka fanów fanów Marvel Rivals. Twórcy przedstawili roadmapę na najbliższy czas.

Twórcy sieciowej strzelanki Marvel Rivals zaprezentowali pełną mapę drogową dla aktualizacji 6.5, która zadebiutuje już jutro, 13 lutego 2026 roku. Sezon ten potrwa do 20 marca, kiedy to pałeczkę przejmie siódmy sezon rozgrywek.

Marvel Rivals – nowa bohaterka i wydarzenia fabularne

Najważniejszą nowością jest debiut Elsy Bloodstone, która zasili szeregi grywalnych postaci. Wraz z jej pojawieniem się, gracze wezmą udział w serii tematycznych wydarzeń:

Ślub Rogue i Gambita (13 lutego): Specjalny event celebrujący jedną z najpopularniejszych par uniwersum Marvela.

Powstanie Króla Potworów: Wydarzenie skupione wokół Deadpoola, który przejmuje tron w Królestwie Potworów.

Turniej Monster Kingdom (20 lutego): Nowe rozgrywki turniejowe hostowane przez Deadpoola, połączone z eventami „Twisted Nightmare” oraz „Faulty Dream”.

Wczytywanie ramki mediów.