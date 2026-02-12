Zaloguj się lub Zarejestruj

To czeka fanów fanów Marvel Rivals. Twórcy przedstawili roadmapę na najbliższy czas.

Mikołaj Berlik
2026/02/12 11:10
Mapa drogowa sezonu 6.5 ujawniona.

Twórcy sieciowej strzelanki Marvel Rivals zaprezentowali pełną mapę drogową dla aktualizacji 6.5, która zadebiutuje już jutro, 13 lutego 2026 roku. Sezon ten potrwa do 20 marca, kiedy to pałeczkę przejmie siódmy sezon rozgrywek.

Marvel Rivals
Marvel Rivals

Marvel Rivals – nowa bohaterka i wydarzenia fabularne

Najważniejszą nowością jest debiut Elsy Bloodstone, która zasili szeregi grywalnych postaci. Wraz z jej pojawieniem się, gracze wezmą udział w serii tematycznych wydarzeń:

  • Ślub Rogue i Gambita (13 lutego): Specjalny event celebrujący jedną z najpopularniejszych par uniwersum Marvela.
  • Powstanie Króla Potworów: Wydarzenie skupione wokół Deadpoola, który przejmuje tron w Królestwie Potworów.
  • Turniej Monster Kingdom (20 lutego): Nowe rozgrywki turniejowe hostowane przez Deadpoola, połączone z eventami „Twisted Nightmare” oraz „Faulty Dream”.
Oto plan działania na sezon 6.5!

Zanurz się w zupełnie nową zawartość, która zmierza w Twoją stronę! Odkryj nowe wydarzenia, kostiumy i mistrzostwa – wszystko to rozpocznie się 13 lutego!

*Konserwacja rozpocznie się 13 lutego o godzinie 9:00 UTC i potrwa około 2 godzin. Serwery będą wyłączone, a gra niedostępna. Aktualizacje zostaną opublikowane, gdy usługi zostaną przywrócone na wszystkich platformach.

Aktualizacja 6.5 to także spora dawka nowej zawartości kosmetycznej. Twórcy zapowiedzieli, że nowe stroje otrzymają:

  • Captain America oraz Moon Knight: Kostiumy powiązane tematycznie z mrocznym wydarzeniem „Twisted Nightmare”.
  • Psylocke i The Thing: Nowe warianty wyglądu, które trafią do sklepu w trakcie trwania sezonu.

Sezon 6.5 wprowadza także szereg poprawek w balansie rozgrywki, które mają przygotować grunt pod nadchodzący wielkimi krokami sezon 7. Marvel Rivals dostępne jest na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Niedawno w grze pojawił się również Deadpool.

Źródło:https://insider-gaming.com/marvel-rivals-6-5-roadmap-details-new-events-and-costumes/

Tagi:

News
PC
Marvel
PlayStation 5
NetEase
Xbox Series X
Xbox Series S
NetEase Games
Marvel Rivals
