Spider-Noir na nowych zdjęciach. To będzie zupełnie inna wersja Pajączka

Serialowa wersja Spider-Mana od Amazona doczekała się świeżych materiałów.

Spider-Noir jeszcze w tym roku zadebiutuje na Prime Video. Nowy serial z Nicolasem Cage’em w roli głównej przenosi uniwersum Marvela do mrocznych lat 30. XX wieku i łączy klimat kina detektywistycznego z komiksową stylistyką. Produkcja zadebiutuje wiosną i zostanie udostępniona w dwóch wersjach wizualnych, czarno-białej oraz kolorowej, oferując widzom dwa zupełnie różne doświadczenia. Teraz do sieci trafiły nowe zdjęcia z serialu, które zobaczycie poniżej. Spider-Noir – nowe zdjęcia z nadchodzącego serialu Amazona Twórcy postawili na nietypowy zabieg artystyczny. Serial można oglądać w stylizowanej monochromatycznej formie inspirowanej klasycznymi kryminałami albo w mocno nasyconych barwach przypominających kadry z komiksów Marvela. Według producentów oba warianty powstały równolegle, a obraz został przetworzony cyfrowo tak, aby zachować klimat dawnych produkcji filmowych, nawet w kolorowej wersji.

Prawda jest taka, że obie wersje działają i są piękne z różnych powodów. Kolor jest niezwykle nasycony i zachwycający. Myślę, że młodsi widzowie docenią barwy, ale chciałem, aby mieli wybór. Jeśli zdecydują się obejrzeć historię w czerni i bieli, może zachęci ich to do odkrywania starszych filmów jako formy sztuki. Showrunner Oren Uziel podkreśla, że serial miał przypominać relikt z innej epoki. Nawet kolorowa wersja nie wygląda w pełni współcześnie i celowo stylizowana jest na ręcznie koloryzowany obraz sprzed lat. Zespół stworzył własne określenie dla tej techniki, True Hue, aby podkreślić unikalny charakter wizualny produkcji. Spider-Noir jest bezpośrednim spin-offem animowanego hitu Spider-Man Uniwersum z 2018 roku. Nicolas Cage ponownie wciela się w mroczną wersję bohatera, lecz tym razem pod maską nie kryje się Peter Parker. Serialowy Pająk to Ben Reilly, znany z komiksów klon Parkera, który w tej historii funkcjonuje pod pseudonimem The Spider. Zmiana tożsamości pozwoliła twórcom dopasować bohatera do pesymistycznej konwencji noir. Ta postać bardzo różni się od Petera Parkera z filmów. Jest starsza, bardziej zgorzkniała i nie ma problemu z uderzeniem kogoś w twarz, nawet po kilku drinkach.

GramTV przedstawia:

W serialu pojawią się również inne postacie z uniwersum Marvela przekształcone w archetypy kina noir. Robbie Robertson zostaje niezależnym dziennikarzem i partnerem bohatera, Janet pełni rolę lojalnej sekretarki i współpracowniczki, a Cat Hardy, tajemnicza wokalistka klubowa, wprowadza Pająka w świat przestępczych intryg. Głównym przeciwnikiem historii jest gangsterski boss Silvermane, wokół którego koncentruje się zagadka łącząca kilka pozornie niezależnych spraw. W najlepszych historiach detektywistycznych są dwie sprawy, które z czasem okazują się jedną. To opowieść o człowieku wciągniętym w konflikt znacznie większy, niż chciałby prowadzić, a wydarzenia związane z Silvermanem prowadzą go z powrotem do własnej przeszłości. Za serial odpowiadają współshowrunnerzy Oren Uziel, znany między innymi z Mortal Kombat, oraz Steve Lightfoot, który pracował wcześniej nad Punisherem. Pierwsze dwa odcinki wyreżyseruje i wyprodukuje Harry Bradbeer, nagradzany twórca Fleabag i Obsesji Eve. W obsadzie Spider-Noir znaleźli się: Lamorne Morris, znany z serialu Jess i chłopaki, Brendan Gleeson, pamiętany z Duchów Inisherin, Abraham Popoola, Li Jun Li oraz Jack Huston. Listę nazwisk uzupełniają Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson, Kai Caster oraz Karen Rodriguez.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.