Fortnite x Overwatch. Wyciek ujawnia kultowe postacie - Genji i Tracer i D.Va

Mikołaj Berlik
2026/02/12 14:50
Interesujący crossover w drodze.

Według sprawdzonych informatorów ze sceny Fortnite (m.in. ShiinaBR), Epic Games szykuje ogromną współpracę z Blizzardem. Po miesiącach spekulacji poznaliśmy listę bohaterów, którzy mają otrzymać swoje skórki w najpopularniejszym tytule Battle Royale.

Fortnite x Overwatch
Fortnite x Overwatch
VICE

Fortnite x Overwatch – kto trafi do gry?

Przecieki sugerują, że w pierwszej fali crossoveru zobaczymy cztery ikony serii Overwatch: Tracer, D.Va (potwierdzone przez dataminerów), Genji oraz Mercy – ich obecność jest wysoce prawdopodobna według najnowszych aktualizacji raportów od insiderów.

Choć Epic Games nie ogłosiło jeszcze oficjalnej daty, większość leakerów wskazuje na debiut w ramach Rozdziału 7 Sezonu 2, który ma wystartować około 19 marca 2026 roku. Jedna z postaci może trafić bezpośrednio do nowej przepustki bojowej.

Współpraca z Fortnite zbiega się w czasie z ogromnymi zmianami w samym tytule Blizzarda. Studio oficjalnie porzuciło cyfrę „2” w tytule, wracając do nazwy Overwatch, oraz zainaugurowało roczny wątek fabularny „The Reign of Talon”.

GramTV przedstawia:

Strategia ta przyniosła natychmiastowe korzyści – 11 lutego 2026 roku gra odnotowała swój historyczny rekord na Steam, osiągając blisko 166 tysięcy jednocześnie zalogowanych graczy, co jest wynikiem dwukrotnie lepszym niż w dniu debiutu na platformie Valve.

W cieniu crossoveru z Blizzardem pojawiły się także inne istotne wieści dla graczy:

  • LEGO Fortnite: Kolejny LEGO Pass ma zadebiutować 16 kwietnia 2026 roku, wprowadzając nową zawartość budowlaną i zestawy klocków.
  • Fortnite Festival: Krążą słuchy o wycofaniu niektórych zapowiadanych wcześniej utworów (Jam Tracks), w tym „The Real Slim Shady” Eminema oraz „FE!N” Travisa Scotta, choć powody tych decyzji nie są jeszcze znane.
Źródło:https://insider-gaming.com/fortnite-x-overwatch-crossover-brings-genji-tracer-d-va/

Tagi:

News
PC
Blizzard
Epic Games
Overwatch
Fortnite
PlayStation 5
współpraca
Overwatch 2
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
