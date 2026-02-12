Fortnite x Overwatch. Wyciek ujawnia kultowe postacie - Genji i Tracer i D.Va

Interesujący crossover w drodze.

Według sprawdzonych informatorów ze sceny Fortnite (m.in. ShiinaBR), Epic Games szykuje ogromną współpracę z Blizzardem. Po miesiącach spekulacji poznaliśmy listę bohaterów, którzy mają otrzymać swoje skórki w najpopularniejszym tytule Battle Royale. VICE Fortnite x Overwatch – kto trafi do gry? Przecieki sugerują, że w pierwszej fali crossoveru zobaczymy cztery ikony serii Overwatch: Tracer, D.Va (potwierdzone przez dataminerów), Genji oraz Mercy – ich obecność jest wysoce prawdopodobna według najnowszych aktualizacji raportów od insiderów. Wczytywanie ramki mediów.

Choć Epic Games nie ogłosiło jeszcze oficjalnej daty, większość leakerów wskazuje na debiut w ramach Rozdziału 7 Sezonu 2, który ma wystartować około 19 marca 2026 roku. Jedna z postaci może trafić bezpośrednio do nowej przepustki bojowej. Współpraca z Fortnite zbiega się w czasie z ogromnymi zmianami w samym tytule Blizzarda. Studio oficjalnie porzuciło cyfrę „2” w tytule, wracając do nazwy Overwatch, oraz zainaugurowało roczny wątek fabularny „The Reign of Talon”.

GramTV przedstawia:

Strategia ta przyniosła natychmiastowe korzyści – 11 lutego 2026 roku gra odnotowała swój historyczny rekord na Steam, osiągając blisko 166 tysięcy jednocześnie zalogowanych graczy, co jest wynikiem dwukrotnie lepszym niż w dniu debiutu na platformie Valve. Wczytywanie ramki mediów. W cieniu crossoveru z Blizzardem pojawiły się także inne istotne wieści dla graczy: LEGO Fortnite: Kolejny LEGO Pass ma zadebiutować 16 kwietnia 2026 roku, wprowadzając nową zawartość budowlaną i zestawy klocków.

Fortnite Festival: Krążą słuchy o wycofaniu niektórych zapowiadanych wcześniej utworów (Jam Tracks), w tym „The Real Slim Shady” Eminema oraz „FE!N” Travisa Scotta, choć powody tych decyzji nie są jeszcze znane. Wczytywanie ramki mediów.