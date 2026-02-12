Spider-Noir w pierwszym zwiastunie. Data premiery superbohaterskiego serialu od Amazona

Amazon przygotowuje widzów do premiery Spider-Noir, czyli zapowiedzianego już kilka lat temu superbohaterskiego serialu, będącego spin-offem Spider-Mana. Pierwotnie projekt miał wchodzić w skład Sony’s Spider-Man Universe, ale po porażce Kravena Łowcy, Sony zrezygnowało z rozwoju swojego uniwersum. Niedawno do sieci trafiły nowe zdjęcia prezentujące bohaterów Spider-Noir, a teraz doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna. Zdradza on również datę premiery serialu, który zadebiutuje już 27 maja. Zwiastun zobaczycie poniżej.

Spider-Noir – pierwszy zwiastun i data premiery superbohaterskiego serialu od Amazona

Historia Spider-Noir koncentruje się na bossie świata przestępczego znanym jako Silvermane, będącym celem kolejnych prób zamachu. Być może to po prostu jedno z zagrożeń wpisanych w jego profesję, a może w grę wchodzi znacznie szerszy spisek. Detektyw Ben Reilly zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy podpalacz podejrzany o wzniecenie pożaru w posiadłości Silvermane’a ujawnia, że potrafi wzniecać ogień z własnych rąk. Wkrótce potem Reilly popada w konflikt z wynajętym osiłkiem o nazwisku Flint Marko.