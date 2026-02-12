Zaloguj się lub Zarejestruj

Spider-Noir w pierwszym zwiastunie. Data premiery superbohaterskiego serialu od Amazona

Radosław Krajewski
2026/02/12 17:02
Prime Video ujawniło wszystkie szczegóły premiery nadchodzącego spin-offu Spider-Mana.

Amazon przygotowuje widzów do premiery Spider-Noir, czyli zapowiedzianego już kilka lat temu superbohaterskiego serialu, będącego spin-offem Spider-Mana. Pierwotnie projekt miał wchodzić w skład Sony’s Spider-Man Universe, ale po porażce Kravena Łowcy, Sony zrezygnowało z rozwoju swojego uniwersum. Niedawno do sieci trafiły nowe zdjęcia prezentujące bohaterów Spider-Noir, a teraz doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna. Zdradza on również datę premiery serialu, który zadebiutuje już 27 maja. Zwiastun zobaczycie poniżej.

Spider-Noir
Spider-Noir

Spider-Noir – pierwszy zwiastun i data premiery superbohaterskiego serialu od Amazona

Historia Spider-Noir koncentruje się na bossie świata przestępczego znanym jako Silvermane, będącym celem kolejnych prób zamachu. Być może to po prostu jedno z zagrożeń wpisanych w jego profesję, a może w grę wchodzi znacznie szerszy spisek. Detektyw Ben Reilly zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy podpalacz podejrzany o wzniecenie pożaru w posiadłości Silvermane’a ujawnia, że potrafi wzniecać ogień z własnych rąk. Wkrótce potem Reilly popada w konflikt z wynajętym osiłkiem o nazwisku Flint Marko.

Spider-Noir jest bezpośrednim spin-offem animowanego hitu Spider-Man Uniwersum z 2018 roku. Nicolas Cage ponownie wciela się w mroczną wersję bohatera, lecz tym razem pod maską nie kryje się Peter Parker. Serialowy Pająk to Ben Reilly, znany z komiksów klon Parkera, który w tej historii funkcjonuje pod pseudonimem The Spider. Zmiana tożsamości pozwoliła twórcom dopasować bohatera do pesymistycznej konwencji noir.

GramTV przedstawia:

Za serial odpowiadają współshowrunnerzy Oren Uziel, znany między innymi z Mortal Kombat, oraz Steve Lightfoot, który pracował wcześniej nad Punisherem. Pierwsze dwa odcinki wyreżyseruje i wyprodukuje Harry Bradbeer, nagradzany twórca Fleabag i Obsesji Eve.

W obsadzie Spider-Noir znaleźli się również: Lamorne Morris, znany z serialu Jess i chłopaki, Brendan Gleeson, pamiętany z Duchów Inisherin, Abraham Popoola, Li Jun Li oraz Jack Huston. Listę nazwisk uzupełniają Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson, Kai Caster oraz Karen Rodriguez.

