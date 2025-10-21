Zaloguj się lub Zarejestruj

Black Ops 7 zadebiutuje tydzień wcześniej? Gracze podejrzewają ruch Activision

Mikołaj Berlik
2025/10/21 09:30
Nieoficjalne źródła sugerują, że Activision planuje wcześniejszy debiut Black Ops 7.

W sieci pojawiły się pogłoski sugerujące, że Call of Duty: Black Ops 7 może zadebiutować 7 listopada, czyli tydzień wcześniej niż pierwotnie planowano. Oficjalna data premiery ustalona przez Activision to 14 listopada, jednak według niektórych źródeł firma może zdecydować się na wcześniejsze udostępnienie gry.

Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7

Czy Call of Duty: Black Ops 7 zadebiutuje tydzień wcześniej?

Plotki na temat możliwego przyspieszenia premiery pojawiły się w mediach społecznościowych i na forach związanych z serią Call of Duty. Niektórzy użytkownicy sugerują, że Activision mogłoby wcześniej udostępnić kampanię fabularną, co już zdarzało się w poprzednich odsłonach. Taki zabieg pozwoliłby graczom poznać historię przed premierą trybu wieloosobowego.

Na ten moment nie ma jednak żadnego oficjalnego potwierdzenia ze strony wydawcy. Źródła, które opublikowały te doniesienia, nie przedstawiły żadnych konkretnych dowodów – wszystko opiera się na luźnych spekulacjach.

Niedawno zakończone testy beta Call of Duty: Black Ops 7 przyciągnęły tysiące graczy, choć nie obyło się bez problemów z oszustami. Zespół Team RICOCHET zapewnił jednak, że system antycheat działał skutecznie, a większość incydentów udało się szybko rozwiązać.

Activision nie skomentowało jeszcze plotek o możliwym przyspieszeniu premiery. Niedawno informowaliśmy o wypowiedzi na temat przyszłości serii pod przewodnictwem Microsoftu.

Źródło:https://insider-gaming.com/black-ops-7-launch-a-week-early/

