Black Ops 7 zadebiutuje tydzień wcześniej? Gracze podejrzewają ruch Activision

W sieci pojawiły się pogłoski sugerujące, że Call of Duty: Black Ops 7 może zadebiutować 7 listopada, czyli tydzień wcześniej niż pierwotnie planowano. Oficjalna data premiery ustalona przez Activision to 14 listopada, jednak według niektórych źródeł firma może zdecydować się na wcześniejsze udostępnienie gry.

Czy Call of Duty: Black Ops 7 zadebiutuje tydzień wcześniej?

Plotki na temat możliwego przyspieszenia premiery pojawiły się w mediach społecznościowych i na forach związanych z serią Call of Duty. Niektórzy użytkownicy sugerują, że Activision mogłoby wcześniej udostępnić kampanię fabularną, co już zdarzało się w poprzednich odsłonach. Taki zabieg pozwoliłby graczom poznać historię przed premierą trybu wieloosobowego.

