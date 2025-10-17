Były twórca Call of Duty obawia się o przyszłość serii pod skrzydłami Microsoftu

Glen Schofield, współtwórca kultowych odsłon Call of Duty, wyraził poważne obawy dotyczące przyszłości serii po przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft.
W rozmowie z serwisem VGC, były szef studia Sledgehammer Games przyznał, że nie wierzy, iż Xbox będzie dobrym opiekunem marki Call of Duty. Nadchodzące Call of Duty: Black Ops 7 będzie pierwszą częścią serii powstałą pod kontrolą Microsoftu, który w 2023 roku sfinalizował przejęcie Activision Blizzard za 69 miliardów dolarów, co uczynniło ją największą transakcją w historii branży gier.
Czy Microsoft wykończy Call of Duty?
Ostatnie miesiące nie były dla Microsoftu i Xboxa udane. Firmę dotknęły masowe zwolnienia, zamknięcia studiów, podwyżki cen i anulowane projekty. Wielu graczy uważa, że 2025 rok symbolicznie kończy tradycyjną wojnę konsol pomiędzy Microsoftem, a Sony, oczywiście na korzyść japońskiego giganta. W wywiadzie dla serwisu VGC, Glen Schofield nie krył swoich obaw:
Niestety, kiedy zostajesz wchłonięty przez jedną z tych wielkich korporacji, zaczynasz przejmować ich cechy. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda, ale mogę się założyć, że system premiowy w Call of Duty już nie istnieje. Teraz obowiązuje ich system. I ludzie powiedzą: “to już nie to samo”.
Glen Schofield, który był współreżyserem Call of Duty: Modern Warfare 3, Advanced Warfare i World War II, przypomniał też, że od jego odejścia ze Sledgehammer Games jakość gier z serii spadła:
Nie lubię tego mówić, ale odkąd odszedłem z Sledgehammer, żadna z gier nie była naprawdę dobra. Modern Warfare 3 miało średnią ocen około 50. Oczywiście nadal się dobrze sprzedają, ale to nie to samo. Czasami zabierasz kogoś z projektu i później to po prostu przestaje działać.
Doświadczony twórca wspominał także czasy swojej pracy w Activision i Electronic Arts, nazywając je “złotym okresem kariery”:
Czuję, że miałem szczęście. Pracowałem w EA w ich najlepszym okresie, to była prawdziwa elita. Potem trafiłem do Activision i zrobiłem Modern Warfare 3. To była ostatnia gra z serii, która zdobyła tytuł Action Game of the Year, a moje pozostałe dwie były do tej nagrody nominowane. Teraz tego już nie widać.
Schofield dodał, że choć wciąż ma szacunek do zespołu Treyarch, to obecne odsłony Call of Duty nie mają już tej samej jakości i ducha, które towarzyszyły serii dekadę temu. Call of Duty: Black Ops 7 ukaże się jeszcze w 2025 roku i będzie pierwszym testem dla Microsoftu jako nowego właściciela serii. Czy Xbox udźwignie oczekiwania fanów, czy możę potwierdzą się obawy Glenna Schofielda?