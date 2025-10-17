Były twórca Call of Duty obawia się o przyszłość serii pod skrzydłami Microsoftu

W rozmowie z serwisem VGC, były szef studia Sledgehammer Games przyznał, że nie wierzy, iż Xbox będzie dobrym opiekunem marki Call of Duty. Nadchodzące Call of Duty: Black Ops 7 będzie pierwszą częścią serii powstałą pod kontrolą Microsoftu, który w 2023 roku sfinalizował przejęcie Activision Blizzard za 69 miliardów dolarów, co uczynniło ją największą transakcją w historii branży gier.

Czy Microsoft wykończy Call of Duty?

Ostatnie miesiące nie były dla Microsoftu i Xboxa udane. Firmę dotknęły masowe zwolnienia, zamknięcia studiów, podwyżki cen i anulowane projekty. Wielu graczy uważa, że 2025 rok symbolicznie kończy tradycyjną wojnę konsol pomiędzy Microsoftem, a Sony, oczywiście na korzyść japońskiego giganta. W wywiadzie dla serwisu VGC, Glen Schofield nie krył swoich obaw: