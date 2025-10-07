Wystarczyło 30 minut, by 97% oszustów otwartej bety Call of Duty: Black Ops 7 dostało bana

Activision zapewnia, że walka z oszustami w Call of Duty: Black Ops 7 idzie wyjątkowo skutecznie. Według danych opublikowanych przez oficjalne konto aktualizacji Call of Duty na platformie X, aż 97% graczy używających cheatów w otwartej becie nowej odsłony serii zostało zbanowanych w ciągu zaledwie 30 minut.

Call of Duty: Black Ops 7 nie dla oszustów

Firma twierdzi również, że mniej niż 1% prób oszustw zakończyło się sukcesem, a ci, którym udało się tymczasowo obejść zabezpieczenia, zostali usunięci z gry w ciągu kilku minut. Co więcej, wielu dostawców cheatów miało oznaczyć swoje oprogramowanie jako „bezużyteczne”, a od premiery Black Ops 6 zlikwidowano już ponad 40 twórców cheatów.