Wystarczyło 30 minut, by 97% oszustów otwartej bety Call of Duty: Black Ops 7 dostało bana

Activision zapewnia, że walka z oszustami w Call of Duty: Black Ops 7 idzie wyjątkowo skutecznie. Według danych opublikowanych przez oficjalne konto aktualizacji Call of Duty na platformie X, aż 97% graczy używających cheatów w otwartej becie nowej odsłony serii zostało zbanowanych w ciągu zaledwie 30 minut.
Call of Duty: Black Ops 7 nie dla oszustów
Firma twierdzi również, że mniej niż 1% prób oszustw zakończyło się sukcesem, a ci, którym udało się tymczasowo obejść zabezpieczenia, zostali usunięci z gry w ciągu kilku minut. Co więcej, wielu dostawców cheatów miało oznaczyć swoje oprogramowanie jako „bezużyteczne”, a od premiery Black Ops 6 zlikwidowano już ponad 40 twórców cheatów.
W poście Activision zachęca także społeczność do zgłaszania podejrzanych graczy, by wspólnie ograniczać problem. Jak przypominają fani serii, walka między twórcami Call of Duty a oszustami trwa od lat, a autorski system anty-cheatowy Ricochet jest nieustannie aktualizowany i ulepszany.
Oszustwa nie są jednak problemem wyłącznie Call of Duty — z podobnymi wyzwaniami borykał się niedawno także Battlefield 6. Obie gry wymagają włączenia funkcji Secure Boot na PC, co okazało się kłopotliwe dla części graczy.
Jeśli statystyki przedstawione przez Activision są prawdziwe, wydawca może mieć obecnie realną przewagę w walce z oszustami. Czy utrzyma ją do premiery Call of Duty: Black Ops 7, zaplanowanej na 25 października, przekonamy się już wkrótce.
