Black Adam jednak jest kasowym hitem? Mimo to druga część nie powstanie

To jak to w końcu jest z tym Black Adamem?

Niedawno informowaliśmy, że według najnowszych wyliczeń finansowych Black Adam ma przynieść od 50 do nawet 100 milionów dolarów straty. Byłaby to katastrofalna suma dla Warner Bros., który liczył na rozpoczęcie nowej dochodowej serii. Nawet odtwórca tytułowej roli, Dwayne Johnson, nazywał swój film nowym początkiem dla całego uniwersum DC Comics. Okazuje się jednak, że James Gunn i Peter Safran, nowi prezesi DC Studios, mają zupełnie inne plany i chcą odciąć się od większości dotychczasowych bohaterów. Według najnowszych doniesień szefowie skasowali Wonder Woman 3, a Aquaman 3 nigdy nie powstanie. Niejasny jest również los Człowieka ze stali 2, a nawet kontynuowania roli Supermana przez Henry’ego Cavilla. Zagrożony jest również Black Adam, który miałby nie otrzymać drugiego filmu.

Black Adam 2 nie powstanie, nawet pomimo uzyskania zysków?

Źródła serwisu The Hollywood Reporter poinformowały, że kontynuacja Black Adam prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Film zarobił w kinach na całym świecie zaledwie 385 mln dolarów, przy budżecie 190 mln USD. Niektórzy jednak uważają, że rzeczywisty koszt wyprodukowania wyniósł aż 230 mln USD (nie wliczając w to kosztów marketingu). Oznacza to, że produkcja miałaby szczęście wyjść na zero, a o jakimkolwiek zysku ciężko nawet spekulować.