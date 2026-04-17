Nowe RPG dla fanów Gothica do sprawdzenia za darmo. Ruszyły testy na Steam

Wraz ze startem testów do sieci trafił również obszerny materiał, który po raz pierwszy pozwala przyjrzeć się właściwej rozgrywce. Wideo pochodzi z wczesnej wersji produkcji, co widać po brakujących elementach oprawy czy niedokończonych dialogach, jednak już teraz daje ono dobre wyobrażenie o kierunku, w jakim zmierza Asterfel.

Użytkownicy Steam mogą już rozpocząć zabawę przy nowej grze, Asterfel, trzecioosobowym RPG-u, który wyraźnie przypomną pierwsze dwie odsłony Gothica. Od dzisiaj produkcję Mysteria Studio można już za darmo sprawdzić na platformie Valve, biorąc udział w otwartych playtestach.

Największą uwagę zwraca styl rozgrywki, który wyraźnie nawiązuje do klasyki gatunku. Minimalistyczny interfejs od razu przypomina Gothica, podobnie jak system walki, który pozwala zarówno na starcia w zwarciu, jak i na odległość przy pomocy łuku lub magii. Klimat całości, w połączeniu z nastrojową muzyką i sposobem poruszania się postaci, także przywodzi na myśl kultowe produkcje od Piranha Bytes.

Również fabuła zdaje się inspirowana sprawdzonymi schematami. Historia koncentruje się na konflikcie trzech frakcji działających w rejonie kopalni, których losy splatają się wokół tajemnicy związanej ze starożytnym bóstwem. To właśnie ten motyw najmocniej przywołuje ducha przygód Bezimiennego.

Playtesty potrwają do 27 kwietnia, czyli do zakończenia wydarzenia Steam Medieval Fest. Aby wziąć w nich udział, wystarczy odwiedzić kartę gry na Steamie i zgłosić chęć uczestnictwa. Twórcy liczą na szeroki odzew społeczności i podkreślają, że opinie graczy mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju projektu.

Już teraz wiadomo, że część zmian została wprowadzona właśnie na podstawie wcześniejszych uwag. Domyślnie wyłączono między innymi znaczniki zadań oraz liczby obrażeń, a także dopracowano elementy systemu walki, aby lepiej oddać klimat klasycznych RPG.