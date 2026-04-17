Oferta Weekendowa na Steam wystartowała. Gry taniej nawet o 90% w nowej wyprzedaży

Na Steam ruszyła kolejna odsłona Oferty Weekendowej. W ramach promocji wybrane gry na PC dostępne są z rabatami sięgającymi nawet -90%, a wśród nich znalazło się sporo głośnych produkcji oraz mniejszych tytułów w dobrych cenach.
Steam – Oferta Weekendowa
Aktualna wyprzedaż obejmuje szeroki przekrój gatunków, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.
- Senua's Saga: Hellblade II – 54,75 zł (-75%)
- The Last Oricru – Final Cut – 6,90 zł (-90%)
- We Happy Few – 44,75 zł (-75%)
- A Total War Saga: Troy – 25,80 zł (-80%)
- Total War: Rome Remastered – 22,00 zł (-80%)
- Bum Simulator – 19,19 zł (-76%)
- Dust: An Elysian Tail – 10,79 zł (-80%)
- Fable: The Lost Chapters – 11,87 zł (-67%)
- Ori and the Will of the Wisps – 26,99 zł (-75%)
- Halo: The Master Chief Collection – 49,75 zł (-75%)
- Aliens: Fireteam Elite – 23,98 zł (-80%)
- Dead Cells – 44,99 zł (-50%)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!