Bez SSD i szybkiego łącza nie ma co podchodzić. Ogromny rozmiar Crimson Desert

Oczekiwanie powoli dobiega końca. Już jutro wszyscy, którzy z niecierpliwością czekali na Crimson Desert, będą wreszcie mogli odpalić ten tytuł.

Chociaż słowo “wszyscy” może być pewnym nadużyciem. Bo przecież nie wszyscy mogą zdążyć pobrać ogromną liczbę gigabajtów.

Szykujcie dyski, bo Crimson Desert potrzebuje dużo miejsca

Twórcy z Pearl Abyss zdążyli już udostępnić posiadaczom gry możliwość wcześniejszego pobrania danych. I można tylko zastanawiać się, czy nie powinni zrobić tego prędzej. Okazuje się bowiem, że posiadacze konsol mają naprawdę wiele gigabajtów do zassania. Według doniesień użytkownicy Xbox Series X stoją przed wizją ściągnięcia około 121 gigabajtów. Nieco więcej, bo około 123 gigabajty, czekają natomiast na graczy z PlayStation 5. Do tego wszystkiego dochodzą również komputery osobiste. Tam, według karty Crimson Desert na Steamie, społeczność gry musi zapewnić sobie aż 150 gigabajtów wolnej przestrzeni. Koniecznie na dysku SSD.

