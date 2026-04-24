Samson z terminem premiery na konsolach. Wiemy, kiedy gra trafi na PS5 i XSX

„Gra już działa na konsolach. Trzeba ją tylko zoptymalizować”.

Kilka dni temu twórcy Samson zapowiedzieli kolejne poprawki. Deweloperzy ze studia Liqiud Swords pracują jednak jednocześnie na konsolową wersją swojej produkcji. Christofer Sundberg – założyciel wspomnianego zespołu – ujawnił, kiedy możemy spodziewać się premiery gry na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera Samson na PlayStation 5 i Xbox Series X/S we wrześniu 2026 Zgodnie z przekazanymi informacjami Samson ma zadebiutować na PlayStation 5 i Xbox Series X/S we wrześniu 2026 roku, a więc na dwa miesiące przed premierą GTA 6. Christofer Sundberg zapewnia, że „gra już działa na konsolach”. Deweloperzy muszą jedynie zoptymalizować nową wersję i przejść przez proces certyfikacji.

Sundberg odniósł się również do kiepskiego debiutu gry Samson na rynku. Założyciel studia Liqiud Swords przyznaje, że „premiera wypadła tak sobie”, ponieważ wspomniana produkcja posiadała „zbyt wiele błędów i brakowało jej dopracowania”. Deweloper zapewnia jednak, że zespół „niemal codziennie” pracuje nad poprawkami i jego zdaniem „reakcje zaczynają być coraz bardziej pozytywne”.

GramTV przedstawia:

Założyciel studia Liqiud Swords przekazał również złe wieści dla użytkowników Nintendo Switch 2. Sundberg zapowiedział, że gracze nie powinni spodziewać się wydania Samson na wspomnianej platformie. Zgodnie z przekazanymi informacjami gra jest „tak wymagająca graficznie, że nie działałaby zbyt dobrze na Switchu 2 bez poważnych kompromisów w zakresie grafiki”. Na koniec przypomnijmy, że premiera gry Samson miała miejsce 8 kwietnia 2026 roku. Obecnie produkcja studia Liquid Swords dostępna jest wyłącznie na komputerach osobistych. Wspomniany tytuł otrzymał blisko 1700 recenzji na Steam, ale tylko 54% z nich to opinie pozytywne.

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.