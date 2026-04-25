To była wizytówka serii. Twórca Fable nie rozumie tej decyzji w nowej grze

Zmiany w nowej odsłonie budzą emocje — nawet u Petera Molyneuxa.

Nadchodzący reboot Fable od Playground Games od początku wzbudza duże zainteresowanie, ale też kontrowersje. Jedną z nich jest decyzja o porzuceniu charakterystycznego systemu moralności, który przez lata definiował serię. Do sprawy odniósł się jej twórca, Peter Molyneux. Peter Molyneux krytykuje nowe Fable W rozmowie z IGN Molyneux nie ukrywał rozczarowania zmianami.

To naprawdę szkoda. Nie wiem, dlaczego to zrobili. Jednocześnie zaznaczył, że rozumie wyzwania stojące przed współczesnymi twórcami. Jak tłumaczył, odwzorowanie systemu, w którym wygląd postaci zmienia się w zależności od moralnych wyborów, jest dziś znacznie trudniejsze. W dzisiejszym świecie wysokiej rozdzielczości to po prostu bardziej skomplikowane. A jeśli dodasz różne płcie postaci, ilość pracy rośnie dwu- albo trzykrotnie. W oryginalnej trylogii Fable moralność była wyraźnie binarna — dobro albo zło — i bezpośrednio wpływała na wygląd bohatera. To właśnie ten system stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów serii. Reboot odchodzi jednak od tego rozwiązania. Zamiast widocznych zmian w wyglądzie postaci, gra ma opierać się na systemie reputacji. Decyzje gracza będą wpływać na świat Albionu oraz na to, jak postrzegają go inne postacie. Molyneux ma nadzieję, że mimo wszystko pewne elementy starego podejścia pozostaną.

GramTV przedstawia:

Zastanawiam się, czy będzie tam choć trochę podziału na dobro i zło. Mam taką nadzieję. Choć część fanów obawia się odejścia od korzeni, wszystko wskazuje na to, że moralność nie znika całkowicie, a jedynie ewoluuje. Nowy system ma oferować więcej „odcieni szarości”, zamiast prostego podziału na dobre i złe decyzje. Sam Molyneux, mimo zastrzeżeń, pozytywnie ocenia dotychczasowe materiały z gry. Przyznał nawet, że podczas oglądania prezentacji gameplayu był wzruszony i docenił nawiązania do oryginalnej trylogii. Nowe Fable zostało zapowiedziane w 2020 roku i od tego czasu było kilkukrotnie przesuwane w czasie. Obecnie jednak wszystko wskazuje na to, że gra zadebiutuje jesienią 2026 roku. Tymczasem we wczesnym dostępie ukazała się nowa gra Petera Molyneuxa – Masters of Albion.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










