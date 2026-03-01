Assassin’s Creed Hexe ze szczegółami. Powrót legendarnego bohatera i zmiany w systemie walki

Twórcy stawiają sobie wysoko poprzeczkę, skoro chcą nawiązywać do najlepszych osłon serii.

Według najnowszych doniesień od informatora Toma Hendersona, w studiu Ubisoft Montreal trwają intensywne prace nad projektem, który może okazać się jednym z najbardziej odważnych rozdziałów w historii serii Assassin’s Creed. Niedawno dowiedzieliśmy się, że do projektu zatytułowanego AC Hexe dołączył nowy reżyser, będący jednym z głównych kierowników serii wyznaczonych przez Ubisoft i Vantage Studios. Teraz poznaliśmy szczegóły nadchodzącego projektu, a fani otrzymali ekscytujące doniesienia. Assassin’s Creed Hexe – nowy system walki i powrót Ezio Największą zmianą ma być całkowita przebudowa systemu walki. Twórcy stawiają na widowiskowe, akrobatyczne starcia, w których kluczową rolę odegrają płynność ruchów i nieszablonowe animacje. Do prac nad motion capture zatrudniono nawet osobę specjalizującą się w gibkości ciała, co ma przełożyć się na zupełnie nową jakość w zakresie animacji postaci. Jeśli informacje się potwierdzą, Assassin’s Creed Hexe może odejść od cięższego, bardziej RPG-owego modelu znanego z ostatnich części i zaproponować coś znacznie bardziej dynamicznego.

W przeciekach pojawił się również wątek, który bez wątpienia rozpali wyobraźnię fanów. W pewnym momencie produkcji planowano podobno wprowadzenie do fabuły legendarnego asasyna, Ezio Auditore da Firenze. Bohater znany z takich gier jak Assassin’s Creed 2 oraz Assassin’s Creed: Brotherhood miałby pojawić się w połowie historii i pełnić rolę mentora dla nowej postaci. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy pomysł ten przetrwał kolejne etapy produkcji, ponieważ według Hendersona koncepcja mogła ulec zmianie. Osadzenie akcji na przełomie XV i XVI wieku teoretycznie pozwalałoby na wykorzystanie postaci Ezia, choć kwestia chronologii i kanonicznych wydarzeń z jego życia rodzi pytania. Seria wielokrotnie korzystała z motywu Animusa, artefaktów Isu czy nadnaturalnych zjawisk, dlatego scenarzyści nie byliby całkowicie bezradni w próbie uzasadnienia takiego powrotu. W kontekście Hexe mówi się zresztą o silnej obecności motywów związanych z magią i mrocznym klimatem, co otwiera dodatkowe możliwości.

Co ciekawe, projekt ma cieszyć się ogromnym zainteresowaniem wewnątrz studia. Według źródeł to właśnie przy tej odsłonie wielu deweloperów chciałoby pracować najbardziej, co może świadczyć o ambitnej wizji i potencjale produkcji. Na premierę przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać. Obecne plany wskazują na końcówkę 2027 roku, a więc okres świąteczny. Niewykluczone, że wydawca celuje w symboliczny moment związany z 20. rocznicą marki.

