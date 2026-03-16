Pierwsze oficjalne spojrzenie na najbardziej oczekiwany film science fiction roku. Wiemy, kiedy zadebiutuje zwiastun

Gwiazda filmu podzieliła się pierwszym oficjalnym materiałem z nadchodzącego filmu.

Warner Bros. rozpoczyna promocję Diuny 3. Timothée Chalamet udostępnił w mediach społecznościowych pierwsze oficjalne spojrzenie na Paula Atrydę w nadchodzącej odsłonie widowiska science fiction. Nowa fotografia sugeruje, że bohater przeszedł wyraźną przemianę, a jego wygląd stał się znacznie bardziej surowy, co też symbolizują jego blizny. Zdjęcie zobaczycie poniżej. Diuna: Część trzecia z pierwszym oficjalnym zdjęciem Aktor wcielający się w Paula Atrydę zaprezentował zdjęcie przedstawiające bohatera w pustynnym stroju z podniesionymi goglami i maską. Charakterystyczne intensywnie niebieskie oczy, będące efektem kontaktu z przyprawą, wciąż pozostają jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów postaci. Uwagę zwraca jednak zmieniony wygląd bohatera. Skóra Paula wydaje się bardziej zniszczona przez warunki panujące na Arrakis, a na twarzy można dostrzec ślady walk i doświadczeń, które zdobył od wydarzeń z poprzednich części.

Zdjęcie sugeruje również inną istotną zmianę. Paul Atryda pojawia się bez swoich charakterystycznych długich włosów. Timothée Chalamet potwierdził, że ogolił głowę na potrzeby produkcji, co ma podkreślać upływ czasu pomiędzy wydarzeniami z drugiej i trzeciej części historii. Aktor zapowiada, że powrót do roli będzie jeszcze bardziej intensywny niż wcześniej: To będzie znacznie bardziej intensywne doświadczenie niż poprzednie filmy. Chciałem podejść do tego powrotu w sposób niemal sakralny. Chalamet ujawnił także, że wydarzenia przedstawione w nowej części będą rozgrywać się po znacznym skoku czasowym: Akcja trzeciego filmu rozgrywa się około piętnaście do dwudziestu lat po wydarzeniach z poprzedniej części.

Prawdopodobnie już jutro do sieci trafi pierwszy zwiastun filmu Diuna: Część trzecia. Już wcześniej spekulowano, że trailer trafi do sieci w tym tygodniu. Historia Paula Atrydy w poprzednim filmie zakończyła się w dramatycznym momencie. Bohater przejął władzę nad Imperium, został cesarzem i przyjął rolę mesjasza dla Fremenów. Jednocześnie zawarł polityczne małżeństwo z księżniczką Irulan i rozpoczął przygotowania do wielkiej religijnej wojny przeciwko Wielkim Rodom. Denis Villeneuve ponownie stanął za kamerą jako reżyser i współautor scenariusza. Film będzie adaptacją powieści Mesjasz Diuny autorstwa Frank Herbert z 1969 roku. Za muzykę ponownie odpowiada Hans Zimmer. W obsadzie powracają także: Zendaya jako Chani, Rebecca Ferguson jako Lady Jessica oraz Florence Pugh w roli księżniczki Irulan. Ponownie zobaczymy również Jasona Momoę jako Duncana Idaho i Josha Brolina jako Gurneya Hallecka. Do obsady dołączą także nowe nazwiska. Robert Pattinson wcieli się w antagonistę o imieniu Scytale. W filmie pojawią się również Nakoa Wolf-Momoa jako Leto II Atryda oraz Ida Brooke jako Ghanima Atryda. Przypomnijmy, że premierę filmu Diuna: Część trzecia zaplanowano na 18 grudnia bieżącego roku. Tego samego dnia do kin wejdzie Avengers: Doomsday.

