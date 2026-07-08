The Elder Scrolls 6 może ominąć 2027 rok. Schreier wskazuje późniejszy termin

Seria The Elder Scrolls od 15 lat znajduje się w stanie zawieszenia. Na razie zakończyła się ona na Skyrimie.

Co prawda w międzyczasie potwierdzono prace nad szóstą częścią. Ale to tyle, bo gry jak nie było, tak nie ma.

Na TES6 poczekamy jeszcze 2-3 lata?

Co więcej, podczas niedawnej sesji Q&A, którą przeprowadziła agencja Bloomberg, przesadnie pozytywnie do tematu nie nastawił nas Jason Schreier. Zapytany o The Elder Scrolls 6 dziennikarz, odpowiedział, że na nadejście następcy Skyrima przyjdzie nam poczekać jeszcze co najmniej dwa do trzech lat. W praktyce oznacza to, że nawet optymistyczne scenariusze o premierze w 2027 roku mogą być nierealistyczne. Zamiast tego, jeżeli wierzyć słowom Schreier, Bethesda przetrzyma nas do 2028, a może nawet 2029 roku. To oznaczać będzie niemal dwie dekady bez kolejnego TES-a.