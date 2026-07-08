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The Elder Scrolls 6 może ominąć 2027 rok. Schreier wskazuje późniejszy termin

Maciej Petryszyn
2026/07/08 15:10
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Seria The Elder Scrolls od 15 lat znajduje się w stanie zawieszenia. Na razie zakończyła się ona na Skyrimie.

Co prawda w międzyczasie potwierdzono prace nad szóstą częścią. Ale to tyle, bo gry jak nie było, tak nie ma.

The Elder Scrolls 6
The Elder Scrolls 6

Na TES6 poczekamy jeszcze 2-3 lata?

Co więcej, podczas niedawnej sesji Q&A, którą przeprowadziła agencja Bloomberg, przesadnie pozytywnie do tematu nie nastawił nas Jason Schreier. Zapytany o The Elder Scrolls 6 dziennikarz, odpowiedział, że na nadejście następcy Skyrima przyjdzie nam poczekać jeszcze co najmniej dwa do trzech lat. W praktyce oznacza to, że nawet optymistyczne scenariusze o premierze w 2027 roku mogą być nierealistyczne. Zamiast tego, jeżeli wierzyć słowom Schreier, Bethesda przetrzyma nas do 2028, a może nawet 2029 roku. To oznaczać będzie niemal dwie dekady bez kolejnego TES-a.

GramTV przedstawia:

O The Elder Scrolls 6 po raz pierwszy usłyszeliśmy oficjalnie w 2018 roku podczas E3. To wtedy Bethesda rozpaliła nadzieje fanów, publikując krótki, niewiele zdradzający teaser. Niemniej sam fakt pojawienia się materiału dawał nadzieje, że zagramy szybciej niż później. Tymczasem minęło 8 lat, Skyrim doczekał się kolejnych wydań i portów. Ba, dostaliśmy nawet remaster The Elder Scrolls 4: Oblivion. A szósta odsłona serii niezmiennie pozostaje jedynie tym krótkim teaserem. – To właśnie nad The Elder Scrolls 6 pracuje większość studia. Wiemy, że musimy zrobić to dobrze i minęło już dużo czasu – zapewniał niedawno sam Todd Howard.

Tak czy inaczej, im dłużej trwa to oczekiwanie, tym wyżej zawieszona będzie poprzeczka względem TES6. Do tego od czasu premiery Skyrima rynek gier, w tym również RPG-ów mocno się zmienił m.in. za sprawą Wiedźmina 3: Dziki Gon. Pytanie, czy Bethesdę stać będzie na to, by się do tych nowych realiów dostosować? Bo ostatni duży tytuł studia, Starfield, zdecydowanie nie nastraja zbyt optymistycznie.

Źródło:https://www.psu.com/news/the-elder-scrolls-vi-is-reportedly-still-at-least-2-years-away-from-release/

Tagi:

News
Bethesda
Bethesda Softworks
The Elder Scrolls
TES
Jason Schreier
Bloomberg
The Elder Scrolls 6
TES 6
2028
2029
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112