Bethesda szykuje tłuste lata. Nowe gry, dodatki, remastery i plany na Fallouta

Bethesda idzie na grubo. Należące do XBOX-a studio opublikowało w mediach społecznościowych rozległy komunikat.
Wynika z niego, że plany studia na najbliższe lata zapowiadają się tłusto. Bardzo tłusto.
Bethesda z grubymi planami
Co się tyczy Starfielda, po wydaniu drugiego dużego rozszerzenia studio bynajmniej nie porzuca gry. Zamiast tego zapowiedziano nowe historie, ale i poprawki rozgrywki oraz kolejne aktualizacje. Co więcej, w przyszłym roku mamy doczekać się nowej zawartości związanej ze Starborn – czyżby trzeci ogromny dodatek? Jednocześnie firma zamierza nadal inwestować w twórców niezależnych, zarobili już ponad 10 milionów dolarów w ramach tantiem. Wszystko po to, by gracze mogli korzystać z tworzonych przez nich treści. Zresztą, podobno z platformy Creations korzystać ma ponad 40% społeczności. Nic więc dziwnego, że do korzystających z niej Starfielda i Skyrima dołącza również Fallout 4. Ten przy okazji 10. urodziny przekroczył próg 35 milionów sprzedanych egzemplarzy.
Kolejnym punktem jest Fallout 76. Ten otrzymał dotychczas prawie 70 darmowych aktualizacji, a w przyszłym roku dostanie ogromne rozszerzenie, Fallouta 76: Raven Rock. To ma być prequelem opowieści znanej z Fallouta 3. Z kolei w świecie Fallout Shelter ma powstać reality show, tworzone wraz z Amazon Studios i Kilter Films. A więc te same ekipy, które pracują nad 3. sezonem serialu Fallout. Też pracuje, ale nad nowym projektem w tym uniwersum, uwielbiane za New Vegas Obsidian Entertainment. Ale to nie wszystko. – I choć w tym roku nie zorganizujemy tradycyjnej transmisji z okazji Fallout Day, planujemy już coś wyjątkowego na 30-lecie serii Fallout w 2027 roku, kiedy to Fallout Day będzie świętowany na żywo w Waszyngtonie – zapewnia Bethesda.
W swoim oświadczeniu ekipa Todda Howarda napisała:
Kochamy tworzyć te światy tak samo, jak wy kochacie w nich grać. Dziś chcemy podzielić się tym, co czeka Bethesda Game Studios, i czego możecie się od nas spodziewać w nadchodzących latach.
Od czterdziestu lat tworzymy gry, które zapewniły rozrywkę prawie pół miliardowi graczy. To coś więcej niż tylko gry – to światy. Światy, które możecie odkrywać, kształtować i czynić własnymi. Światy, do których wspólnie powracamy.
To właśnie napędza nas do działania. Angażujemy się jeszcze mocniej w światy, które uwielbiają gracze, dajemy twórcom większą rolę w kształtowaniu ich własnych doświadczeń i zacieśniamy współpracę między naszymi zespołami, aby szybciej oddawać gry w wasze ręce, wspierać je dłużej i kontynuować ich budowę wraz z wami przez nadchodzące dziesięciolecia.
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