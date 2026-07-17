Bethesda szykuje tłuste lata. Nowe gry, dodatki, remastery i plany na Fallouta

Wynika z niego, że plany studia na najbliższe lata zapowiadają się tłusto. Bardzo tłusto.

Bethesda z grubymi planami

Co się tyczy Starfielda, po wydaniu drugiego dużego rozszerzenia studio bynajmniej nie porzuca gry. Zamiast tego zapowiedziano nowe historie, ale i poprawki rozgrywki oraz kolejne aktualizacje. Co więcej, w przyszłym roku mamy doczekać się nowej zawartości związanej ze Starborn – czyżby trzeci ogromny dodatek? Jednocześnie firma zamierza nadal inwestować w twórców niezależnych, zarobili już ponad 10 milionów dolarów w ramach tantiem. Wszystko po to, by gracze mogli korzystać z tworzonych przez nich treści. Zresztą, podobno z platformy Creations korzystać ma ponad 40% społeczności. Nic więc dziwnego, że do korzystających z niej Starfielda i Skyrima dołącza również Fallout 4. Ten przy okazji 10. urodziny przekroczył próg 35 milionów sprzedanych egzemplarzy.