Były pracownik Bethesdy rzucił nowe światło na The Elder Scrolls 6. I to dosłownie

W związku z niedawnym zwolnieniem Beltramini opublikował też dłuższy post, wyrażając gotowość do podjęcia nowych wyzwań:

Dziś stałem się jedną z wielu osób dotkniętych zwolnieniami w Xboksie, co oznacza, że szukam teraz kolejnego wyzwania zawodowego.

Praca w Bethesda Game Studios była jednym z najwspanialszych doświadczeń w mojej karierze. Naprawdę myślałem, że to będzie miejsce, z którego ostatecznie odejdę na emeryturę. Jestem niesamowicie wdzięczny utalentowanym ludziom, u których boku miałem zaszczyt pracować, oraz za wszystko, czego nauczyłem się podczas mojego pobytu tam. Zawsze będę patrzył wstecz na ten czas z wielką dumą i mnóstwem wspaniałych wspomnień.

Dla tych, którzy mnie nie znają: jestem głównym artystą ds. oświetlenia z doświadczeniem w tworzeniu oświetlenia i kierowaniu jego rozwojem w grach klasy AAA. Czerpię satysfakcję z budowania przekonujących wizualnie światów, rozwiązywania wyzwań technicznych, mentorowania artystów oraz bliskiej współpracy z wielobranżowymi zespołami, aby zapewnić graczom jak najlepsze wrażenia z rozgrywki.

Obecnie szukam nowej roli jako Lighting Supervisor, Lead Lighting Artist, Principal Lighting Artist lub Senior Lighting Artist. Jestem również otwarty na propozycje dotyczące innych stanowisk, na których moje doświadczenie w obszarze oświetlenia AAA, przywództwa, mentoringu i kierownictwa wizualnego mogłoby okazać się bardzo przydatne.

Jeśli wiecie o jakichkolwiek wolnych wakatach lub jeśli Wasz zespół prowadzi rekrutację, będę niezwykle wdzięczny za kontakt lub udostępnienie tego posta. Dziękuję każdemu, kto był częścią mojej dotychczasowej drogi.

Zawsze naprzód i coraz wyżej.