Były pracownik Bethesdy rzucił nowe światło na The Elder Scrolls 6. I to dosłownie

The Elder Scrolls 6 niezmiennie wydaje się melodią odległej przyszłości. Niemniej na powstającą produkcję Bethesdy rzucono nowe światło.
I to dosłownie światło. Jeden z byłych pracowników studia wskazał nam, nad czym w przypadku TES 6 pracował.
Pora rzucić trochę światła na TES 6
Keith Beltramini, bo o nim tu mowa, spędził w Bethesdzie blisko 6 lat, pełniąc w tym czasie rolę głównego artysty oświetlenia. Amerykanin stał się jednak ofiarą niedawnych zwolnień, w wyniku czego jego angaż w studiu dobiegł końca. Przy tej okazji dokładnie opisał on w serwisie LinkedIn, czym zajmował się w za swojej kadencji w ramach m.in. The Elder Scrolls 6. Okazuje się, że to Beltramini jako jedyny odpowiedzialny za oświetlenie artysta miał swój wkład w rozwój silnika Creation Engine. Do tego wykorzystano też współczesne technologie renderowania w czasie rzeczywistym i renderowania wstępnego, w tym Unreal Engine. W późniejszym okresie był on też mentorem zespołu do spraw oświetlenia, a jego rola polegała na poprawie jakości i efektywności pracy zespołu.
W związku z niedawnym zwolnieniem Beltramini opublikował też dłuższy post, wyrażając gotowość do podjęcia nowych wyzwań:
Dziś stałem się jedną z wielu osób dotkniętych zwolnieniami w Xboksie, co oznacza, że szukam teraz kolejnego wyzwania zawodowego.
Praca w Bethesda Game Studios była jednym z najwspanialszych doświadczeń w mojej karierze. Naprawdę myślałem, że to będzie miejsce, z którego ostatecznie odejdę na emeryturę. Jestem niesamowicie wdzięczny utalentowanym ludziom, u których boku miałem zaszczyt pracować, oraz za wszystko, czego nauczyłem się podczas mojego pobytu tam. Zawsze będę patrzył wstecz na ten czas z wielką dumą i mnóstwem wspaniałych wspomnień.
Dla tych, którzy mnie nie znają: jestem głównym artystą ds. oświetlenia z doświadczeniem w tworzeniu oświetlenia i kierowaniu jego rozwojem w grach klasy AAA. Czerpię satysfakcję z budowania przekonujących wizualnie światów, rozwiązywania wyzwań technicznych, mentorowania artystów oraz bliskiej współpracy z wielobranżowymi zespołami, aby zapewnić graczom jak najlepsze wrażenia z rozgrywki.
Obecnie szukam nowej roli jako Lighting Supervisor, Lead Lighting Artist, Principal Lighting Artist lub Senior Lighting Artist. Jestem również otwarty na propozycje dotyczące innych stanowisk, na których moje doświadczenie w obszarze oświetlenia AAA, przywództwa, mentoringu i kierownictwa wizualnego mogłoby okazać się bardzo przydatne.
Jeśli wiecie o jakichkolwiek wolnych wakatach lub jeśli Wasz zespół prowadzi rekrutację, będę niezwykle wdzięczny za kontakt lub udostępnienie tego posta. Dziękuję każdemu, kto był częścią mojej dotychczasowej drogi.
Zawsze naprzód i coraz wyżej.
GramTV przedstawia:
Przy okazji (nie)sławnego resetu w szeregach XBOX-a do zwolnień doszło również w Bethesdzie, chociaż ich skala pozostaje nieznana. Pojawiły się natomiast plotki, że redukcja etatów nie pozostała bez wpływu na morale zespołu pracującego nad The Elder Scrolls 6.
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