Fallout 3 Remake naprawdę istnieje? Dziennikarz twierdzi, że widział nagranie

Temat potencjalnego odświeżenia Fallouta 3 powraca jak bumerang. I jak to z bumerangami bywa – przyleciał do nas znowu.

Co jednak ciekawe, tym razem pojawił się ktoś, kto rzekomo widział. I kto rzekomo może potwierdzić.

Fallout 3 Remake istnieje?

Jeff Gerstmann to były dyrektor redakcyjny GameSpotu i współzałożyciel popularnej marki Giant Bomb. Obecnie dziennikarz prowadzi swój własny program, The Jeff Gerstmann Show, w najnowszym jego odcinku podzielił się ciekawą informacją. Mianowicie, Gerstmann zapewnił, iż w pewnym momencie miał okazję zobaczyć na własne oczy wideo z remake’a Fallout 3. Nie sprecyzował przy tym, kiedy konkretnie sytuacja ta miała miejsce, trudno zatem powiedzieć, czy mowa tutaj o jakimś obecnym etapie pracy, czy też np. projekcie, który być może kiedyś istniał, ale dziś jest już nieaktualny.