Fallout 3 Remake naprawdę istnieje? Dziennikarz twierdzi, że widział nagranie

Temat potencjalnego odświeżenia Fallouta 3 powraca jak bumerang. I jak to z bumerangami bywa – przyleciał do nas znowu.
Co jednak ciekawe, tym razem pojawił się ktoś, kto rzekomo widział. I kto rzekomo może potwierdzić.
Fallout 3 Remake istnieje?
Jeff Gerstmann to były dyrektor redakcyjny GameSpotu i współzałożyciel popularnej marki Giant Bomb. Obecnie dziennikarz prowadzi swój własny program, The Jeff Gerstmann Show, w najnowszym jego odcinku podzielił się ciekawą informacją. Mianowicie, Gerstmann zapewnił, iż w pewnym momencie miał okazję zobaczyć na własne oczy wideo z remake’a Fallout 3. Nie sprecyzował przy tym, kiedy konkretnie sytuacja ta miała miejsce, trudno zatem powiedzieć, czy mowa tutaj o jakimś obecnym etapie pracy, czy też np. projekcie, który być może kiedyś istniał, ale dziś jest już nieaktualny.
Ba, niejednoznaczność wypowiedzi Gerstmanna pozostawia na tyle szerokie pole do interpretacji, że może on nawet mówić o pracy fanowskiej:
Bethesda nie stworzyłaby remake'u Fallouta samodzielnie. W rzeczywistości ktoś inny włożył całkiem sporo pracy w remake Fallouta 3, który nie doczekał się jeszcze oficjalnego urzeczywistnienia. I nawet nie wiem, czy ta gra – zakładam, że to się wciąż dzieje, ale może projekt jest martwy. Kto to może wiedzieć? Ale widziałem materiały wideo z remake'u Fallouta 3, więc ktoś, gdzieś, coś stworzył. Więc, hej, zobaczymy.
GramTV przedstawia:
Przecież projektów fanowskich związanych z Fallout 3, ale i innymi odsłonami stworzonymi pod szyldem Bethesdy nie brakuje. Tak czy inaczej, wypowiedź dziennikarza na nowo rozpaliła nadzieje graczy, wyczekujących Fallout 3 Remake, jak i Fallout: New Vegas Remake. Szczególnie fani oryginalnego NV mogą zacierać ręce, bo coraz więcej wskazuje, że twórcy oryginału z Obsidian pracują nad nową odsłoną Fallouta.
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