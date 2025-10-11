13 lat temu Bethesda rozpoczęła tę steampunkową serię, która zakończyła się zbyt wcześnie

Cofnijmy się na moment w czasie. 13 lat temu Arkane Studios wprowadziło nas w mroczny, steampunkowy świat Dunwall, pełen szczurów, politycznych intryg i moralnych wyborów. Takiej skradanki nie było i długo nie będzie.Dishonored wyróżniało się pierwszoosobową rozgrywką, gdzie misje można było przechodzić na wiele sposobów – od cichej skradanki po brutalne starcia – a system „chaosu” dostosowywał świat do naszych decyzji. Ta swoboda i konsekwencje działań stawiały Dishonored w jednym szeregu z klasyczną serią Thief, choć z własnym, unikalnym stylem i klimatem.
Obie gry cieszyły się wysoką punktacją na Metacritic, zdobywając wynik 88. Krytycy chwalili grę za głębię i dopracowany design, fani doceniali możliwości eksperymentowania, a fabuła – od Corvo w pierwszej części po Emily w Dishonored 2 – pokazywała różne perspektywy w tym samym uniwersum. Samodzielne rozszerzenie Death of the Outsider zamknęło główny wątek serii. Ale w żaden sposób nie odpowiedziało to na pytanie, dlaczego tak innowacyjna gra zniknęła tak nagle.
Dishonored nie osiągnęło sukcesu na miarę Skyrim czy Fallout 4, ale pozostawiło ślad jako przykład kreatywności i narracyjnej odwagi. ComicBook.com słusznie zauważa, że seria zasługiwała na więcej – trzynaście lat później jej brak w dyskusjach o grach AAA wciąż boli fanów. Możliwości rozwoju uniwersum były praktycznie nieograniczone, ba, tytuł idealnie nadawał się także na filmową adaptację. Dziś Dishonored pozostaje symbolem przedwczesnego końca jednej z najbardziej oryginalnych i wpływowych serii ostatniej dekady. A jak wy wspominacie tę serię? Dajcie znać w komentarzu.
