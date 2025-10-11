13 lat temu Bethesda rozpoczęła tę steampunkową serię, która zakończyła się zbyt wcześnie

Niedawno pisaliśmy o tym, że EA 13 lat temu zakończyło żywot jednej ze swoich słynnych serii – Medal of Honor. Teraz nasz celownik wymierzony jest w Bethesdę – konkretnie w Dishonored. Pamiętacie tę serię? ComicBook.com zwraca uwagę, a my w pełni się z tym zgadzamy, że Dishonored zostało zakończone zdecydowanie za wcześnie.

Dishonored – ta seria za szybko się skończyła

Cofnijmy się na moment w czasie. 13 lat temu Arkane Studios wprowadziło nas w mroczny, steampunkowy świat Dunwall, pełen szczurów, politycznych intryg i moralnych wyborów. Takiej skradanki nie było i długo nie będzie. Dishonored wyróżniało się pierwszoosobową rozgrywką, gdzie misje można było przechodzić na wiele sposobów – od cichej skradanki po brutalne starcia – a system „chaosu” dostosowywał świat do naszych decyzji. Ta swoboda i konsekwencje działań stawiały Dishonored w jednym szeregu z klasyczną serią Thief, choć z własnym, unikalnym stylem i klimatem.