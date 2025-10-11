Zaloguj się lub Zarejestruj

13 lat temu Bethesda rozpoczęła tę steampunkową serię, która zakończyła się zbyt wcześnie

Jakub Piwoński
2025/10/11 18:30
Chcielibyście powrotu tego tytułu?

Niedawno pisaliśmy o tym, że EA 13 lat temu zakończyło żywot jednej ze swoich słynnych serii – Medal of Honor. Teraz nasz celownik wymierzony jest w Bethesdę – konkretnie w Dishonored. Pamiętacie tę serię? ComicBook.com zwraca uwagę, a my w pełni się z tym zgadzamy, że Dishonored zostało zakończone zdecydowanie za wcześnie.

Dishonored
Dishonored

Dishonored – ta seria za szybko się skończyła

Cofnijmy się na moment w czasie. 13 lat temu Arkane Studios wprowadziło nas w mroczny, steampunkowy świat Dunwall, pełen szczurów, politycznych intryg i moralnych wyborów. Takiej skradanki nie było i długo nie będzie. Dishonored wyróżniało się pierwszoosobową rozgrywką, gdzie misje można było przechodzić na wiele sposobów – od cichej skradanki po brutalne starcia – a system „chaosu” dostosowywał świat do naszych decyzji. Ta swoboda i konsekwencje działań stawiały Dishonored w jednym szeregu z klasyczną serią Thief, choć z własnym, unikalnym stylem i klimatem.

Obie gry cieszyły się wysoką punktacją na Metacritic, zdobywając wynik 88. Krytycy chwalili grę za głębię i dopracowany design, fani doceniali możliwości eksperymentowania, a fabuła – od Corvo w pierwszej części po Emily w Dishonored 2 – pokazywała różne perspektywy w tym samym uniwersum. Samodzielne rozszerzenie Death of the Outsider zamknęło główny wątek serii. Ale w żaden sposób nie odpowiedziało to na pytanie, dlaczego tak innowacyjna gra zniknęła tak nagle.

Po Dishonored Arkane Studios eksperymentowało z nowymi mechanikami oraz koncepcjami fabularnymi, które później wykorzystano w innych projektach. Studio dało nam Prey i Deathloop. Mijają lata i wciąż nie jest pewne, czy Dishonored 3 ujrzy światło dzienne.

Dishonored nie osiągnęło sukcesu na miarę Skyrim czy Fallout 4, ale pozostawiło ślad jako przykład kreatywności i narracyjnej odwagi. ComicBook.com słusznie zauważa, że seria zasługiwała na więcej – trzynaście lat później jej brak w dyskusjach o grach AAA wciąż boli fanów. Możliwości rozwoju uniwersum były praktycznie nieograniczone, ba, tytuł idealnie nadawał się także na filmową adaptację. Dziś Dishonored pozostaje symbolem przedwczesnego końca jednej z najbardziej oryginalnych i wpływowych serii ostatniej dekady. A jak wy wspominacie tę serię? Dajcie znać w komentarzu.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/feature/13-years-ago-today-bethesda-started-a-franchise-that-ended-too-soon/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


