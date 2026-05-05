9 lat temu zadebiutowała jedna z najlepszych gier science fiction. I nadal nie doczekała się kontynuacji

Fani z otwartymi ramionami przyjęliby jakiekolwiek informacje o powstawaniu kolejnej części.

Dokładnie 5 maja 2017 roku na rynku zadebiutował Prey, produkcja studia Arkane Studios wydana przez Bethesdę. Mimo upływu niemal dekady tytuł wciąż uchodzi za jednego z najbardziej unikalnych przedstawicieli immersive simów osadzonych w stylistyce science fiction. Tym bardziej więc trudno zrozumieć, że wciąż nie ma żadnej pewności, że studio pracuje nad kolejną odsłonę serii. Prey – minęło dziewięć lat od premiery docenionego immersive sima science fiction Prey obrał zupełnie inny kierunek niż pozostałe pierwszoosobowe strzelanki. Gra połączyła perspektywę FPP z elementami immersive sima i rozbudowanymi systemami RPG, oferując swobodę, jakiej próżno szukać w większości współczesnych produkcji.

Jednym z najbardziej pamiętnych elementów gry jest jej otwarcie. Twórcy zbudowali pozornie zwyczajną, codzienną sytuację w mieszkaniu głównego bohatera, która szybko przeradza się w coś zupełnie nieoczekiwanego. Moment ujawnienia prawdziwej natury świata gry potrafił całkowicie zaskoczyć i na długo zapadał w pamięć. Co istotne, Prey nie prowadzi gracza za rękę, pozwalając samodzielnie odkryć, że rzeczywistość nie jest tym, czym się wydaje. To właśnie ten początek wyznacza ton całej przygody. Od pierwszych minut towarzyszy nam niepewność i ciągłe poczucie zagrożenia, które szczególnie wybrzmiewa podczas eksploracji stacji kosmicznej Talos I. Każdy krok może zakończyć się spotkaniem z przeciwnikiem, który jeszcze chwilę wcześniej udawał zwykły przedmiot. Mimiki, bo o nich mowa, to jedni z najbardziej charakterystycznych wrogów w historii gatunku, potrafiący przybrać formę choćby kubka czy rolki papieru.

Rozgrywka to kolejny element, który wyróżnia Prey na tle konkurencji. Gra została zaprojektowana wokół wyborów gracza i eksperymentowania. Każdy problem można rozwiązać na wiele sposobów. Zamknięte drzwi można obejść, zhakować lub wykorzystać specjalne narzędzia, takie jak GLOO Cannon, aby stworzyć własną drogę. Starcia z przeciwnikami pozwalają na podejście skradankowe, bezpośrednią walkę lub kreatywne wykorzystanie otoczenia. Na uwagę zasługuje także system rozwoju postaci. Zdobywane zdolności, w tym moce Typhonów, nie tylko zwiększają siłę bohatera, ale przede wszystkim otwierają nowe możliwości interakcji ze światem. Umiejętność Mimic Matter pozwala na przybieranie formy przedmiotów, co znacząco wpływa na sposób eksploracji i rozwiązywania problemów. To właśnie ta elastyczność sprawia, że gra zachęca do wielokrotnego przechodzenia i testowania różnych stylów rozgrywki. Prey to jednak nie tylko mechaniki. Fabuła osadzona na pokładzie stacji Talos I porusza tematy tożsamości, pamięci oraz człowieczeństwa. Historia rozwija się nie tylko poprzez główny wątek, ale także dzięki licznym notatkom, wiadomościom i detalom środowiskowym. Decyzje podejmowane przez gracza mają realny wpływ na przebieg wydarzeń i reakcje postaci, co buduje poczucie realnego wpływu na opowiadaną historię. Mimo ogromnego potencjału i uznania wśród graczy, produkcja do dziś nie doczekała się kontynuacji. W kontekście mieszanych reakcji na Redfall oraz zmian wokół studia Arkane Studios, perspektywa powrotu do tego uniwersum wydaje się coraz mniej pewna, choć najwięksi fani nadal liczą, że Prey 2 ostatecznie powstanie.

