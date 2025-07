Bethesda pracuje nad kilkoma projektami z serii Fallout. W planach m.in. remastery i coś „czego wszyscy pragną”

Wygląda na to, że Fallout znów staje się jednym z priorytetów dla Xboxa. Jak ujawnił dziennikarz VGC Jordan Middler w podcaście Friends Per Second, Bethesda ma w produkcji wiele projektów związanych z tą kultową serią postapokaliptycznych gier RPG. W planach m.in. remastery i coś „czego wszyscy pragną”.

Jednym z nich ma być Fallout 3 Remastered, który powstaje we współpracy ze studiem Virtuos, odpowiedzialnym także za Oblivion Remastered. Ale to dopiero początek. Middler zasugerował, że powstają też inne gry spod znaku Fallouta, choć część z nich jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie produkcji i nieprędko trafi w ręce graczy. Czy mowa o Fallout 5? Uwaga dziennikarza została skierowana na inny tytuł.

Middler żartobliwie wspomniał o New Vegas 2, co natychmiast rozbudziło nadzieje fanów. Czy to właśnie ten projekt kryje się za tajemniczym „tym, którego wszyscy chcą”? Nie wiadomo – ale warto przypomnieć, że po przejęciu Bethesdy i Obsidianu przez Microsoft możliwa jest ponowna współpraca obu studiów. Ostateczna decyzja zależy jednak od tego, czy zespoły rzeczywiście chcą połączyć siły, trudno jednak zapomnieć o tym, że New Vegas jest powszechnie cenioną odsłoną serii.

Po latach ciszy – poza regularnymi aktualizacjami Fallout 76 – wygląda na to, że seria powoli wraca na właściwe tory. Niemały wpływ na rozwój i popularyzację marki ma też aktorski serial Fallout od Amazon Prime Video, który pod koniec tego roku ma wrócić w drugim sezonie. Przypomnijmy, że niedawno pisaliśmy również o tym, która odsłona serii jest dziś najpopularniejsza wśród graczy.