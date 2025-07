Blackbird w szczegółach. Gra zachwyciła Phila Spencera, a i tak została skasowana

Po niedawnych zwolnieniach w strukturach Xboxa do sieci trafiły nowe informacje na temat anulowanego MMORPG studia ZeniMax Online, znanego pod nazwą Blackbird. Miał to być ambitny następca The Elder Scrolls Online, łączący inspiracje z takich tytułów jak Łowca androidów, Destiny i Horizon Zero Dawn. Projekt otrzymał nawet pochwały od samego Phila Spencera, zanim ostatecznie został skasowany.

Blackbird – nowe informacje o skasowanej grze MMORPG