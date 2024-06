Bethesda nie spieszy się z wydaniem kolejnej części serii Fallout. Serial Amazona „wypełnia pewną niszę dla marki”

Na YouTube’owym kanale MrMattyPlays ukazał się wywiad z Toddem Howardem. Deweloper opowiadał między innymi o obiecujących planach na rozwój Starfield, jednak to nie koniec ciekawych tematów poruszonych podczas rozmowy. Twórca odniósł się bowiem do kwestii przyszłości serii Fallout wyznając, że zespół „nie czuje, że musi się spieszyć” z kolejną odsłoną cyklu.

Jeśli chodzi o inne gry z serii Fallout w przyszłości […], nie czujemy, że musimy się z tym spieszyć. W tej chwili serial telewizyjny Fallout wypełnia pewną niszę dla marki i jej narracji. Całkowicie rozumiem pragnienie nowego rodzaju „głównej” gry [Fallout – dop. red.] dla jednego gracza, ale takie rzeczy wymagają czasu. Nie sądzę też, że to źle, że ludzie za czymś tęsknią. Chcemy po prostu zrobić to dobrze i mieć pewność, że wszystko, co robimy w ramach serii, czy to Elder Scrolls, Fallout czy teraz Starfield… aby były to znaczące chwile dla tych, którzy kochają te franczyzy tak samo jak my. – przekazał Todd Howard.