Andor zbawcą Gwiezdnych wojen? „Teraz inni ludzie muszą znaleźć sposób, by to zrobić”

Twórca Andora przyznał, że marzy mu się sitcom lub horror w świecie Gwiezdnych wojen. Dodał, że rozmawiał nawet z Kathleen Kennedy odnośnie dramatu sądowego. Wyznał, że ma nadzieję, że Andor doprowadzi do tego, że inni ludzie odnajdą własne sposoby, aby zrobić coś ciekawego w ramach tej serii.

Zawsze marzyłem, że ten serial wyznaczy nowe kierunki. Że ktoś odważy się zrobić sitcom z trzema kamerami osadzony w świecie Star Wars, albo horror. Myślę, że pierwsze, co powiedziałem Kathy [Kennedy, prezesce Lucasfilmu], gdy zapytała o otwarcie nowej serii, to: “A może dramat sądowy?” Czemu nie? Włożyliśmy naprawdę dużo pracy w to, żeby Andor miał swój własny styl. Teraz pora, żeby inni ludzie znaleźli własne sposoby, by to zrobić.