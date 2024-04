Fallout tak dobry jak The Last of Us. Pierwsze recenzje wskazują na wielki hit

Już jutro pierwszy sezon Fallouta zadebiutuje na platformie Prime Video. Z tej okazji do sieci trafiły pierwsze recenzje nowego serialu Amazona, które wskazują, że mamy do czynienia z równie wielkim hitem, jak The Last of Us od HBO. Opinie krytyków są bardzo optymistyczne i w serwisie Rotten Tomatoes Fallout może pochwalić się aż 93% pozytywnych recenzji, zaś na Metacritic średnia ocena wynosi 78/100.

Fallout – pierwsze recenzje serialu Amazona

Recenzenci chwalą przede wszystkim stworzony świat, który jest wierny temu, którego znamy z growej serii. Twórcy nie szczędzą również licznych nawiązań i easter-eggów, które jednak nie są zwykłym fanserwisem, aby zachwycały jedynie największych fanów gier. Dużo pochwał zbierają również główni bohaterowie, szczególnie Lucy, a także Ghoul, którego wątek pełen retrospekcji jest szeroko chwalony.