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Bethesda bez swojej ikony? Todd Howard przyznaje, że myślał o emeryturze

Maciej Petryszyn
2026/07/18 19:00
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Mówisz Bethesda – myślisz Todd Howard. Mówisz Todd Howard – myślisz Bethesda.

Amerykański producent bez wątpienia jest twarzą całego studia. I raczej prędko się to nie zmieni.

Todd Howard
Todd Howard

Todd Howard na razie nigdzie się nie wybiera

Howard częścią Bethesdy jest od 1994 roku, a więc już od ponad 30 lat. W tym czasie miał on swój wkład we wszystkie największe hity zespołu, będą m.in. reżyserem The Elder Scrolls 3: Morrowind, The Elder Scrolls 5: Skyrim, Fallout 3 czy też Starfield. Dziś jednak Amerykanin ma już około 55-56 lat, czyli niewiele mniej niż Phil Spencer, który w tym roku opuścił stanowisko szefa XBOX-a i przeszedł na emeryturę. Czy Howard też myśli już powoli o zakończeniu swojej kariery w game devie? Okazuje się, że zdarzały się momenty, gdy się nad tym zastanawiał, ale wykonywana praca daje mu na tyle dużą motywację, iż w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości raczej do tego nie dojdzie.

Producent wykonawczy Bethesdy opowiedział o tym w rozmowie z Jasonem Schreierem:

Prawda jest taka, że jakiś czas temu był taki okres, kiedy rozważałem, jak to wygląda. Nie w sensie, że to coś bliskiego, ale jak to w ogóle wygląda? I już tego nie robię.

Po prostu to uwielbiam. Uwielbiam pracować z tymi ludźmi. To naprawdę nie jest coś, o czym rozmyślam. Niektórzy ludzie w naszej branży, którzy są trochę starsi ode mnie, również tworzą teraz świetne rzeczy. Więc to nie jest temat, nad którym się zastanawiam

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że dopiero co Bethesda opublikowała obszerny komunikat, w którym opowiedziała o swoich planach na najbliższe lata. Nie zabrakło tematu takich gier jak The Elder Scrolls 6 czy Fallout 5, ale też zapowiedzi wyczekiwanych Fallout 3 Remaster i Fallout: New Vegas Remaster. Ponadto okazuje się, że do Starfielda może zmierzać kolejne duże rozszerzenie, a Fallout 76 dostanie dodatek będący prequelem do Fallouta 3.

Źródło:https://insider-gaming.com/todd-howard-retirement/

Tagi:

News
Bethesda
Bethesda Softworks
Todd Howard
Bethesda Game Studios
producent
Jason Schreier
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112