Bethesda bez swojej ikony? Todd Howard przyznaje, że myślał o emeryturze

Amerykański producent bez wątpienia jest twarzą całego studia. I raczej prędko się to nie zmieni.

Todd Howard na razie nigdzie się nie wybiera

Howard częścią Bethesdy jest od 1994 roku, a więc już od ponad 30 lat. W tym czasie miał on swój wkład we wszystkie największe hity zespołu, będą m.in. reżyserem The Elder Scrolls 3: Morrowind, The Elder Scrolls 5: Skyrim, Fallout 3 czy też Starfield. Dziś jednak Amerykanin ma już około 55-56 lat, czyli niewiele mniej niż Phil Spencer, który w tym roku opuścił stanowisko szefa XBOX-a i przeszedł na emeryturę. Czy Howard też myśli już powoli o zakończeniu swojej kariery w game devie? Okazuje się, że zdarzały się momenty, gdy się nad tym zastanawiał, ale wykonywana praca daje mu na tyle dużą motywację, iż w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości raczej do tego nie dojdzie.