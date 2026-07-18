Bethesda bez swojej ikony? Todd Howard przyznaje, że myślał o emeryturze

Amerykański producent bez wątpienia jest twarzą całego studia. I raczej prędko się to nie zmieni.
Todd Howard na razie nigdzie się nie wybiera
Howard częścią Bethesdy jest od 1994 roku, a więc już od ponad 30 lat. W tym czasie miał on swój wkład we wszystkie największe hity zespołu, będą m.in. reżyserem The Elder Scrolls 3: Morrowind, The Elder Scrolls 5: Skyrim, Fallout 3 czy też Starfield. Dziś jednak Amerykanin ma już około 55-56 lat, czyli niewiele mniej niż Phil Spencer, który w tym roku opuścił stanowisko szefa XBOX-a i przeszedł na emeryturę. Czy Howard też myśli już powoli o zakończeniu swojej kariery w game devie? Okazuje się, że zdarzały się momenty, gdy się nad tym zastanawiał, ale wykonywana praca daje mu na tyle dużą motywację, iż w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości raczej do tego nie dojdzie.
Producent wykonawczy Bethesdy opowiedział o tym w rozmowie z Jasonem Schreierem:
Prawda jest taka, że jakiś czas temu był taki okres, kiedy rozważałem, jak to wygląda. Nie w sensie, że to coś bliskiego, ale jak to w ogóle wygląda? I już tego nie robię.
Po prostu to uwielbiam. Uwielbiam pracować z tymi ludźmi. To naprawdę nie jest coś, o czym rozmyślam. Niektórzy ludzie w naszej branży, którzy są trochę starsi ode mnie, również tworzą teraz świetne rzeczy. Więc to nie jest temat, nad którym się zastanawiam
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