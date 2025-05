Bestsellerowa seria fantasy powstaje dla Amazona. Platforma znalazła twórcę nowego widowiska

W lutym ubiegłego roku Amazon przejął prawa do ekranizacji Wings of Fire, czyli bestsellerowej serii fantasy napisanej przez Tui T. Sutherland, której książki sprzedały się w nakładzie 27 mln egzemplarzy, a od 240 tygodni znajdują się na liście najlepiej sprzedających się tytułów New York Times. Po ponad rocznych przygotowaniach firma jest gotowa ruszyć z pracami nad tym projektem i właśnie wybrali showrunnera serialu.

Wings of Fire – serial Amazona znala zł twórcę nowego serialu fantasy

Został nim Aaron Waltke, który wcześniej pracował nad Łowcami trolli: Opowieściami z Arkadii oraz Star Trek: Protogwiazda. Waltke będzie nie tylko twórcą Wings of Fire, ale również producentem wykonawczym i współscenarzystą.