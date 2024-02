Bestsellerowe fantasy doczeka się serialu od Amazona. Wcześniej Netflix zrezygnował z produkcji

Kolejna popularna seria powieści fantasy doczeka się ekranizacji. Pierwsza próba od Netflixa się nie udała, jak to wyjdzie z wersją od Amazona?

Amazon zdobył prawa do Wings of Fire, bestsellerowej serii fantasy autorstwa Tui T. Sutherland, której książki sprzedały się w nakładzie 27 mln egzemplarzy, a od 240 tygodni znajdują się na liście najlepiej sprzedających się tytułów dziennika New York Times. Firma zamierza nakręcić na ich podstawie serial animowany o tym samym tytule.

Wings of Fire – Amazon nakręci serial na podstawie serii powieści fantasy

Ekranizacja Wings of Fire mogła pojawić się już w ubiegłym roku, gdyż prawa do serii posiadał Netflix. Platforma jeszcze w 2021 roku zamówiła dziesięć odcinków serialu, które miały zostać stworzone przez Warner Bros. Television, a ich producentką wykonawczą miała być Ava DuVernay (Selma, Jak nas widzą). W maju 2022 roku Netflix zrezygnował z kilku powstających animowanych produkcji, w tym właśnie z Wings of Fire.