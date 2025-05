Bestsellerowa powieść fantasy doczeka się serialu na Disney+. Wcześniej Netflix zrezygnował z produkcji

W marcu ubiegłego roku sieć obiegła wiadomość, że Netflix zrezygnował ze stworzenia filmowej trylogii, będącej adaptacją Kronik rodu Kane’ów, czyli młodzieżowego fantasy autorstwa Ricka Riordana, twórcy m.in. cyklu o Percym Jacksonie. Kilka miesięcy później poinformowano, że zdobyciem praw do ekranizacji zainteresowany jest Disney. Wtedy podano, że w produkcję tym razem serialowej adaptacji zaangażowany jest sam autor powieści, który będzie pełnił funkcję scenarzysty oraz producenta wykonawczego przy nowym serialu. Jednak sfinalizowanie przejęcia praw trochę trwało i dopiero teraz potwierdzono, że 20th Television, spółka zależna The Walt Disney Company, nabyła prawa do ekranizacji serii książek opartej na mitologii egipskiej.

Kroniki rodu Kane’ów oficjalnie powstaną dla Disney+

Umowa zapewnia 20th Television wyłączność na rozwijanie adaptacji Kronik rodu Kane’ów jako produkcji serialowej, filmowej, streamingowej lub w innych formatach rozrywkowych, z możliwością wykupienia pełnych praw w przyszłości. To ta sama firma produkcyjna, która stoi za odnoszącym sukcesy serialem Percy Jackson i bogowie olimpijscy na platformie Disney+.