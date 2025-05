Ben Affleck ponownie jako Batman? Zaskakujący komentarz aktora

Najnowszy komentarz Afflecka pojawia się w momencie, gdy DC znajduje się w fazie gruntownej przebudowy. Na horyzoncie jest nowy Superman (premiera w lipcu), który będzie dla nowego DCU nowym otwarcie. Kolejny Batman z Robertem Pattinsonem, który tworzy się bólach, jak na razie nie ma należeć do tego uniwersum, co najwyraźniej staje się co raz bardziej problematyczne (film wciąż nie ma scenariusza), szczególnie dla jednego z szefów DC Studios, Jamesa Gunna. Ale równolegle, już w ramach DCU, tworzony jest film The Brave and the Bold z zupełnie nowym Batmanem, oddzielonym od wersji Pattinsona. To furtka dla Afflecka do powrotu do roli.

Choć oficjalnie nie ma planów na jego powrót, sam aktor – ku zaskoczeniu wielu – nie wyklucza takiej możliwości. W obliczu nowej strategii DC Studios i braku jednoznacznego kierunku dla części projektów, komentarz Afflecka „wszystko jest możliwe” z pewnością rozpali wyobraźnię fanów, nawet jeśli realna szansa na jego powrót jako Batmana pozostaje niewielka.