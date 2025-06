Bella Ramsey z „wielką rolą” w uniwersum Marvela. Kogo może zagrać?

Studio miało zaproponować aktorce znanej z The Last of Us znaczącą rolę w MCU.

Po zakończeniu drugiego sezonu The Last of Us od HBO, Bella Ramsey może już wkrótce dołączyć do uniwersum Marvela. Jak donosi insider MyTimeToShineHello, studio rozważa obsadzenie aktorki w „wielkiej roli” w jednym z nadchodzących projektów z MCU.

Bella Ramsey dołączy do uniwersum Marvela?

Marvel jest zainteresowany Ramsey w kontekście dużej roli, choć na razie to tylko wstępne rozmowy. To może oznaczać wszystko – od konkretnych negocjacji po ogólne spotkania bez przypisanej jeszcze postaci.

