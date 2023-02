Bella Ramsey do krytyków wątków LGBTQ+ w The Last of Us: „musicie się do tego przyzwyczaić”

The Last of Us jest prawdziwym serialowym fenomenem, którego każdy kolejny odcinek ogląda coraz więcej osób. Produkcja cieszy się nie tylko dużą widownią, ale również uznaniem wśród widzów i fanów serii gier od Naughty Dog. Niektórzy jednak skrytykowali trzeci odcinek produkcji za przedstawienie historii miłosnej Billa i Franka, której nie było w grze. Do sprawy odniosła się Bella Ramsey, która niedawno potwierdziła, że powróci do roli Ellie w drugim sezonie The Last of Us, sugerując, że krytycy wątków LGBTQ+ powinni przyzwyczaić się do tej tematyki, gdyż będzie jej więcej w kolejnych odcinkach.