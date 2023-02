Bella Ramsey wróci jako Ellie w drugim sezonie The Last of Us. Aktorka nie może doczekać się konkretnego wątku

Radosław Krajewski 0 0

Twórcy nie zaplanowali zmiany głównej gwiazdy serialu w kolejnych odcinkach.

Fani The Last of Us od dzisiaj mogą obejrzeć czwarty odcinek, który trafił już na HBO Max. Wyjątkowo w tym tygodniu widzowie otrzymają podwójną dawkę serialu i w sobotę piąty epizod powinien być dostępny na platformie streamingowej. Fani nie muszą się już również obawiać o przyszłość serii, gdyż jeszcze w styczniu HBO oficjalnie zamówiło drugi sezon The Last of Us. Szybko pojawiły się wątpliwości, czy Bella Ramsey powróci w kolejnych odcinkach. Aktorka szybko rozwiała wątpliwości i zobaczymy ją ponownie jako Ellie w drugim sezonie serialu.

Bella Ramsey ponownie wcieli się w Ellie w drugim sezonie W rozmowie w programie Happy Sad Confused prowadzonym przez Josha Horowita Ramsey wyznała, na jakie wątki z The Last of Us: Part II najbardziej czeka. Okazuje się, że wątek Ellie i Diny jest jej ulubionym i nie może doczekać się, jak zostanie to pokazane w serialu. Jeśli mam być szczera, to jestem naprawdę podekscytowana historią Ellie i Diny. Oglądałam ich wspólne momenty w fenomenalnym montażu – nie wiem, jak to robią – w której poznałam miłosny wątek Ellie i Diny. Więc jestem podekscytowana, że będę mogła w tym uczestniczyć, a także czekam z niecierpliwością na rozwinięcie złożoności jej związku z Joelem. Również ekscytująca jest przemoc, która się z tym wszystkim wiąże, bo będę mogła się w to zagłębić w naprawdę bezpiecznym środowisku. Będzie fajnie, ale też się tym stresuję. Jestem zdenerwowana, ponieważ wiem, co dzieje się w drugiej grze i przez jakiś czas będę potencjalnie bez Pedro u boku. To będzie naprawdę smutne.