Behaviour Interactive z redukcją etatów. Twórcy Dead by Daylight tłumaczą decyzję sytuacją na rynku

Mikołaj Berlik
2026/04/23 18:50
Redukcja etatów dotknęła głównie zespoły mobilne i projekty casual.

Studio Behaviour Interactive, znane przede wszystkim z hitu Dead by Daylight, ogłosiło zwolnienia pracowników. Redukcja etatów dotknęła głównie zespoły odpowiedzialne za gry mobilne oraz zewnętrzny rozwój projektów typu „casual”.

Behaviour Interactive – przyczyny zwolnień

Rzecznik studia w oświadczeniu dla serwisu Game Developer wyjaśnił, że powodem jest ogólnobranżowy spadek zapotrzebowania na tego typu projekty. Firma kończy obecnie bieżące zobowiązania i nie przewiduje w najbliższym czasie nowych zleceń w tym obszarze. Co ciekawe, informacja o zwolnieniach pojawiła się zaledwie kilka tygodni po tym, jak Behaviour Interactive przejęło studio odpowiedzialne za grę 7 Days to Die (która sprzedała się w nakładzie ponad 20 milionów egzemplarzy).

W związku z zakończeniem pozostałych projektów oraz brakiem perspektyw na podobne możliwości w najbliższej przyszłości podjęliśmy decyzję o rozstaniu się z częścią naszych współpracowników. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i jesteśmy wdzięczni za wkład pracowników, których ta zmiana dotyczy, którzy przez lata pomagali kształtować firmę Behaviour i wspierali naszych partnerów.

Behaviour Interactive nie jest jedyną firmą borykającą się z problemami. Ostatnio informowaliśmy również o restrukturyzacji w Epic Games, czego skutkiem było usunięcie trzech trybów w Fortnite. Zwolnienia dotknęły także Sony.

