Behaviour Interactive z redukcją etatów. Twórcy Dead by Daylight tłumaczą decyzję sytuacją na rynku

Studio Behaviour Interactive, znane przede wszystkim z hitu Dead by Daylight, ogłosiło zwolnienia pracowników. Redukcja etatów dotknęła głównie zespoły odpowiedzialne za gry mobilne oraz zewnętrzny rozwój projektów typu „casual”.

Behaviour Interactive – przyczyny zwolnień

Rzecznik studia w oświadczeniu dla serwisu Game Developer wyjaśnił, że powodem jest ogólnobranżowy spadek zapotrzebowania na tego typu projekty. Firma kończy obecnie bieżące zobowiązania i nie przewiduje w najbliższym czasie nowych zleceń w tym obszarze. Co ciekawe, informacja o zwolnieniach pojawiła się zaledwie kilka tygodni po tym, jak Behaviour Interactive przejęło studio odpowiedzialne za grę 7 Days to Die (która sprzedała się w nakładzie ponad 20 milionów egzemplarzy).