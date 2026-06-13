Dead by Daylight nie ma sobie równych. To „najpopularniejszy horror w historii gier”

Jakiś czas temu zapowiedziano, że Jason Voorhees w końcu trafi do Dead by Daylight. Już jutro minie natomiast dokładnie 10 lat od momentu premiery wspomnianej produkcji. Nic więc dziwnego, że Behaviour Interactive właśnie teraz postanowiło pochwalić się sukcesem swojej gry.

Dead by Daylight ma na karku 10 lat, a wciąż przyciąga masę nowych graczy

Twórcy w rozmowie z redakcją IGN stwierdzili, że Dead by Daylight to „najpopularniejszy horror w historii gier”. Zgodnie z przekazanymi informacjami od momentu premiery we wspomnianą produkcję zagrało aż 70 milionów graczy. Co najważniejsze, gra studia Behaviour Interactive cały czas cieszy się popularnością i przyciąga do siebie nowych użytkowników.