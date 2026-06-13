Dead by Daylight nie ma sobie równych. To „najpopularniejszy horror w historii gier”

Behaviour Interactive świętuje 10-lecie swojej produkcji.
Jakiś czas temu zapowiedziano, że Jason Voorhees w końcu trafi do Dead by Daylight. Już jutro minie natomiast dokładnie 10 lat od momentu premiery wspomnianej produkcji. Nic więc dziwnego, że Behaviour Interactive właśnie teraz postanowiło pochwalić się sukcesem swojej gry.
Dead by Daylight ma na karku 10 lat, a wciąż przyciąga masę nowych graczy
Twórcy w rozmowie z redakcją IGN stwierdzili, że Dead by Daylight to „najpopularniejszy horror w historii gier”.Zgodnie z przekazanymi informacjami od momentu premiery we wspomnianą produkcję zagrało aż 70 milionów graczy. Co najważniejsze, gra studia Behaviour Interactive cały czas cieszy się popularnością i przyciąga do siebie nowych użytkowników.
Pierwotne prognozy zakładały sprzedaż na poziomie około 300 tysięcy egzemplarzy. Po 10 latach i ponad 70 milionach graczy jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak gra wciąż wspina się na nowe wyżyny. Rok 2025 był jak dotąd najbardziej udanym rokiem dla Dead by Daylight. Powitaliśmy ponad 6 milionów nowych graczy i osiągnęliśmy rekordowe wyniki. Ten wzrost utrzymał się również w 2026 roku – w ciągu ostatnich 12 miesięcy przychody z gry wzrosły o ponad 50% – powiedział Rémi Racine, współzałożyciel Behaviour Interactive.
GramTV przedstawia:
Racine podkreślił również, że przetrwanie na rynku 10 lat to „osiągnięcie dla każdej gry”. Dlatego też jest głęboko wdzięczny wszystkim graczom, którzy w ciągu ostatniej dekady wspierali twórców Dead by Daylight. My natomiast możemy bezpiecznie założyć, że Behaviour Interactive nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa w kwestii rozwoju wspomnianej produkcji.
Na koniec przypomnijmy, że Dead by Daylight dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Gra zadebiutowała na rynku w 2016 roku i od tamtej pory twórcy regularnie wspierają i rozwijają swoją produkcję za sprawą różnego rodzaju dodatków oraz aktualizacji.
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