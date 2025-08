„Będziemy z tym walczyć aż do końca naszych dni". Twórcy Battlefield 6 o uczciwości w grze

Jednak to właśnie Battlefield 6 będzie pierwszym przedstawicielem serii, który zostanie uruchomiony z ochroną Javelin Anticheat wbudowaną w grę. W wywiadzie dla Gaming World Media, Vince Zampella, dyrektor generalny Respawn Entertainment, wypowiedział się na temat krytycznej potrzeby eliminowania oszustw w Battlefield 6:

To dość dziwna sprawa, bo nie chcesz mówić, co dokładnie robisz. To daje fory osobom, które próbują oszukiwać. To ogromny temat w branży gier. To nieustanny wyścig zbrojeń, w który wkładamy mnóstwo wysiłku — miejcie tego świadomość.

Gdybyśmy mogli, zlikwidowalibyśmy to całkowicie, ale to właśnie taki wyścig zbrojeń.

Będziemy z tym walczyć aż do końca naszych dni.