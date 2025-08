Battlefield 6 ma przekonać nawet weteranów serii. Twórcy nie mają wątpliwości

Deweloperzy podkreślili, dlaczego gracze, którzy w przeszłości odeszli od serii, powinni powrócić wraz z premierą najnowszej odsłony. Zgodnie podkreślili, że to właśnie Battlefield 6 stanowi punkt zwrotny dla całej franczyzy i że wszyscy fani, zarówno weterani, jak i nowi gracze, powinni dać grze szansę.

Chodzi o to, że to jest rdzeń DNA serii Battlefield. Myślę, że już to mówiliśmy, ale system walki i sterowanie zostały dopracowane do takiego poziomu, że to jakby DNA Battlefielda wyniesione na nowy poziom.

To gra tworzona przez ludzi, którzy kochają Battlefielda. To osoby związane z tą serią od ponad 20 lat – ich życie to Battlefield i chcą zrobić to dobrze.

Na początku projektu poświęciliśmy dużo czasu na to, by uchwycić prawdziwe DNA Battlefielda – destrukcję, klasy, walkę, totalną wojnę.

Zawsze ekscytowały mnie te rozmowy, bo towarzyszyło im poczucie: „Nie mogę się doczekać, aż fani zobaczą, co przygotowaliśmy dla Battlefielda”.

Czuję, że to dokładnie to, na co czekali.

Nie mówię tego na wyrost – to była obsesja, by stworzyć Battlefielda idealnego dla najwierniejszych graczy. – dodał Beede.